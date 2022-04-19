В Башкирии в преддверии 9 Мая врачи приходят к ветеранам на дом

Республиканский госпиталь ветеранов войн традиционно проводит акцию в преддверии 9 Мая. В гости к участникам Великой Отечественной войны приходят врачи разных специализаций. Медики осматривают пенсионеров на дому для их удобства, так как в силу возраста для многих посещение больницы становится проблемой.
Это, можно сказать, профессиональное. В 42-м он впервые взял в руки винтовку – семнадцатилетнего мальчишку зачислили в школу снайперов. Война очень быстро подорвёт его здоровье. Но сегодня врачи госпиталя ветеранов делают оптимистичные прогнозы. Домой к Родиону Григорьевичу прибыл целый десант – медицинский. Травматолог, хирург, окулист и гериатр. У них, как и у педиатров, своя специфика. С пожилыми иногда как с детьми.
Которая, словно сталь, закалялась военными годами. Он повзрослел очень рано. В начале 42-го отца призвали в Башкавдивизию. Через несколько месяцев его объявят пропавшим без вести. А сын на всю жизнь запомнит прощальные наставления.
Вскоре ему самому придётся оставить семью. Снайперская школа, Ленинградский фронт, ожесточенные бои на берегах Нарвы. 14 февраля 44-го Сталин отдаёт приказ овладеть городом за три дня. Этот день будет вписан в военную хронику и в свидетельство о болезни красноармейца Лобанова.
На этом война для него закончилась. Комиссовали домой, где ждали младшие братья и сёстры. Вскоре встретил будущую жену. Знакомство – воля случая. Брат попросил коллегу занести домой хлеб. Родион Григорьевич вызвался её проводить. Так два года и провожал, в какой-то момент – до самого ЗАГСа. Супруга умерла в ноябре прошлого года, в день их свадьбы. Они прожили вместе ровно 75 лет. Он пел, она слушала. Песнь затягивает и сейчас. Мальчик, когда-то вставший во главе большой семьи, теперь дедушка с десятками внуков и правнуков.