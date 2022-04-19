В Башкирии в преддверии 9 Мая врачи приходят к ветеранам на дом

Республиканский госпиталь ветеранов войн традиционно проводит акцию в преддверии 9 Мая. В гости к участникам Великой Отечественной войны приходят врачи разных специализаций. Медики осматривают пенсионеров на дому для их удобства, так как в силу возраста для многих посещение больницы становится проблемой.

Это, можно сказать, профессиональное. В 42-м он впервые взял в руки винтовку – семнадцатилетнего мальчишку зачислили в школу снайперов. Война очень быстро подорвёт его здоровье. Но сегодня врачи госпиталя ветеранов делают оптимистичные прогнозы. Домой к Родиону Григорьевичу прибыл целый десант – медицинский. Травматолог, хирург, окулист и гериатр. У них, как и у педиатров, своя специфика. С пожилыми иногда как с детьми.

В этом возрасте дефицит общения, поэтому не ограничиваемся медпомощью, обязательно расспрашиваем, слушаем воспоминания, в том числе о военном времени. Эмоционально заряжаешься духом от этих людей, им присуща жизненная стойкость. Ольга Волкова, врач-гериатр поликлиники Госпиталя ветеранов войн

Которая, словно сталь, закалялась военными годами. Он повзрослел очень рано. В начале 42-го отца призвали в Башкавдивизию. Через несколько месяцев его объявят пропавшим без вести. А сын на всю жизнь запомнит прощальные наставления.

«Ты остаешься старшим в семье, ты должен всех вырастить, выкормить, поставить на ноги и всех проводить». Для чего он сказал проводить? И действительно, все братья и сестры, хоть и младше меня, все уже ушли. Родион Лобанов, ветеран Великой Отечественной войны

Вскоре ему самому придётся оставить семью. Снайперская школа, Ленинградский фронт, ожесточенные бои на берегах Нарвы. 14 февраля 44-го Сталин отдаёт приказ овладеть городом за три дня. Этот день будет вписан в военную хронику и в свидетельство о болезни красноармейца Лобанова.

Мы оказались как живая мишень на противоположном берегу. Плыть не было возможности, мы были под обстрелом. Весь день пролежали под плотом. Кто поднялся, сразу упал. Кто пролежал до темноты, тот выжил. Все ноги опухшие, обмороженные, в госпитале пальцы ампутировали. Родион Лобанов, ветеран Великой Отечественной войны