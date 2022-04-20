В Башкирии вышли из спячки медведи

Кроме того, если вы собрались в лес, не бросайте пищевые отходы где попало: запахи могут привлекать медведей. С собой не следует брать сильно пахнущие продукты и предметы бытовой химии. В лесу старайтесь быть шумными. Медведи не любят посторонних звуков.

представители министерства экологии и природопользования РБ