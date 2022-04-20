В Башкирии вышли из спячки медведи

В министерстве экологии Башкирии сообщили, что в республике вышли из спячки медведи. Следы косолапых заметили в природном парке «Мурадымовское ущелье».
12 апреля инспектор парка Юрий Нефедьев заметил следы во время ежедневного выездного обследования территорий. В этом году мишки проснулись на несколько дней раньше, чем в прошлом. Инспекторы намерены проводить обходы, чтобы отслеживать животных и помогать им при необходимости.
Специалисты рекомендуют посетителям природного парка «Мурадымовское ущелье» позаботиться о личной безопасности в это время. Перед посещением парка необходимо проинформировать сотрудников о визите и ознакомиться с правилами посещения природных парков и инструкцией по технике безопасности.
Фото: министерство экологии и природопользования РБ.