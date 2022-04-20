В Башкирии вышли из спячки медведи

В министерстве экологии Башкирии сообщили, что в республике вышли из спячки медведи. Следы косолапых заметили в природном парке «Мурадымовское ущелье».

Фото №1 - В Башкирии вышли из спячки медведи

12 апреля инспектор парка Юрий Нефедьев заметил следы во время ежедневного выездного обследования территорий. В этом году мишки проснулись на несколько дней раньше, чем в прошлом. Инспекторы намерены проводить обходы, чтобы отслеживать животных и помогать им при необходимости.

Специалисты рекомендуют посетителям природного парка «Мурадымовское ущелье» позаботиться о личной безопасности в это время. Перед посещением парка необходимо проинформировать сотрудников о визите и ознакомиться с правилами посещения природных парков и инструкцией по технике безопасности.

Кроме того, если вы собрались в лес, не бросайте пищевые отходы где попало: запахи могут привлекать медведей. С собой не следует брать сильно пахнущие продукты и предметы бытовой химии. В лесу старайтесь быть шумными. Медведи не любят посторонних звуков. 

представители министерства экологии и природопользования РБ 

Фото: министерство экологии и природопользования РБ.

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