Мэр Уфы проехался на велосипеде с главами районов

Сегодня, 20 апреля, рано утром мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил поездку на велосипеде с главами районов Башкирии.

В частности на велопрогулку были приглашены глава Советского района Рустем Рахматуллин и Октябрьского района Сергей Плотников. Мэр и чиновники проехали по маршруту «Уфимского ожерелья». Ратмир Мавлиев отметил, что по пути осмотрел дворы и придомовые территории.