Мэр Уфы проехался на велосипеде с главами районов

Сегодня, 20 апреля, рано утром мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил поездку на велосипеде с главами районов Башкирии. 

Фото №1 - Мэр Уфы проехался на велосипеде с главами районов

В частности на велопрогулку были приглашены глава Советского района Рустем Рахматуллин и Октябрьского района Сергей Плотников. Мэр и чиновники проехали по маршруту «Уфимского ожерелья». Ратмир Мавлиев отметил, что по пути осмотрел дворы и придомовые территории.

«Уфимское ожерелье» – это пешеходная тропа, охватывающая всю береговую линию Уфимского полуострова. Благоустройство этого маршрута начнется в текущем году.

Видео: Ратмир Мавлиев. 

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