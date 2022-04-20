В районе Башкирии провели форум «Территория трезвости»

Зона трезвости в Нижнебалтачево. В Татышлинском районе провели межрегиональный форум «Территория трезвости» в рамках республиканского конкурса «Трезвое село 2021». Для обмена опытом прибыла и делегация из соседнего региона. На мероприятии работали различные площадки. Гости посетили и социально значимые объекты района.

В его руках оживает любое дерево. Главное, чтобы было вдохновение и время, говорит умелец. Картины и объёмные фигуры – лишь малая часть изделий, которые изготавливает Феликс Васиуллин. В арсенале его работ есть даже ткацкие станки, которые мужчина научился делать для своей жены Эльвиры.

Раз у меня жена рукодельница, я сделал по ее просьбе станок. У меня дома много таких станков. Тут ведь как: если понимаешь принцип работы с деревом, то можно самому всё делать, придумывать, додумывать и жить этим. Феликс Васиуллин

На форум Татышлинский район супруги приехали из Пермского края. Не только показать свои работы, но и посетить малую родину.

Но сюда мы приехали потому, как корни наши отсюда. И мы всегда рады приглашению. Решили показать, чему научились и к чему растём. Эльвира Васиуллина

Своим опытом с гостями из других регионов поделился и представители Башкортостана. Для делегации из Пермского края и Удмуртской республики провели экскурсии, показали и рассказали, как работает трезвое село.

Замечательный проект, когда сами жители принимают активное участие. Даже приехав сюда, мы нашли точки соприкосновения с региональным мероприятием, которое пройдет летом в Удмуртии. Эдуард Петров, министр национальной политики Удмуртии

Для гостей и жителей посёлка на форуме работала не только выставка, но и семь разнообразных площадок. Найти занятие по душе мог каждый.

Самых маленьких вместе собрала территория детства. Малышей ждал аквагримм, подвижные игры и рисование. Для ребят постарше были организованы различные мастер-классы. С девочками поделились секретами изготовления удмуртского головного убора, а мальчикам тренеры показали базовые приемы борьбы.

Это село победило в районном конкурсе, всего участвовали более 40 деревень. У нас мероприятие направлено на обсуждение вопросов искоренения либо уменьшения вредных привычек. Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района