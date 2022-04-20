Кыстыбый для Путина: основатель сети Aibat Hallyar рассказал о развитии национального стритфуда

Владимир Путин попросил отправить ему башкирский кыстыбый. Заведение национального стритфуда Aibat Hallyar стало известно на всю страну. Оно признано лучшим на Урале. Основатель сети сегодня в прямом эфире пообщался с главой государства.
Традиции, приправленные современной рецептурой и душевной подачей, и есть главный секрет Aibat Hallyar. Это кадры презентационного ролика, снятого для онлайн-фестиваля «Кухни народов России». На голодный желудок это видео лучше не смотреть.
Основатель сети – башкирский ресторатор Марат Насхутдинов. На конкурсе «Мастера гостеприимства» заведение было признано лучшим стритфудом Урала. Так о национальной кухне из Башкортостана узнала вся Россия.
На родине заведение уже давно пользуется популярностью. Ни один фестиваль еды не проходит без этих участников.
Удалось привлечь и внимание президента. Владимир Путин во время общения с основателем сети попросил привезти ему уфимский кыстыбый от Aibat Hallyar. Президент страны поддержал инициативу Марата Насхутдинова по развитию национального стритфуда. Предприниматель из Башкортостана пообщался с главой государства в прямом эфире. Президент пообещал поддержать это направление. Отметив, что в нашей стране большое многообразие культур.
Марат Насхутдинов планирует расширяться. Уже готова франшиза, а значит, открыться заведение может в любом городе страны, но с присказкой: «Из Уфы с любовью».