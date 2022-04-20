Кыстыбый для Путина: основатель сети Aibat Hallyar рассказал о развитии национального стритфуда

Владимир Путин попросил отправить ему башкирский кыстыбый. Заведение национального стритфуда Aibat Hallyar стало известно на всю страну. Оно признано лучшим на Урале. Основатель сети сегодня в прямом эфире пообщался с главой государства.

Традиции, приправленные современной рецептурой и душевной подачей, и есть главный секрет Aibat Hallyar. Это кадры презентационного ролика, снятого для онлайн-фестиваля «Кухни народов России». На голодный желудок это видео лучше не смотреть.

Основатель сети – башкирский ресторатор Марат Насхутдинов. На конкурсе «Мастера гостеприимства» заведение было признано лучшим стритфудом Урала. Так о национальной кухне из Башкортостана узнала вся Россия.

Фото №1 - Кыстыбый для Путина: основатель сети Aibat Hallyar рассказал о развитии национального стритфуда

Нужно все грамотно подавать, я немного осовременил это. Если делать это классически, то не зайдет, потому что это не тот продукт, который едят каждый день, к тому же есть тенденция, что в регионах люди меньше всего едят свою еду. Людей нужно к этому приучать.

Марат Насхутдинов, основатель сети Aibat Hallyar

На родине заведение уже давно пользуется популярностью. Ни один фестиваль еды не проходит без этих участников.

Самое главное – это идея, мы сделали так, чтобы было интересно не только взрослым, но и молодежи. У нас интересное название, интересные продукты, и концепция выбрана такая, чтобы привлекала внимание.

Руслан Назаров
Фото №2 - Кыстыбый для Путина: основатель сети Aibat Hallyar рассказал о развитии национального стритфуда
Уфимская волна

Удалось привлечь и внимание президента. Владимир Путин во время общения с основателем сети попросил привезти ему уфимский кыстыбый от Aibat Hallyar. Президент страны поддержал инициативу Марата Насхутдинова по развитию национального стритфуда. Предприниматель из Башкортостана пообщался с главой государства в прямом эфире. Президент пообещал поддержать это направление. Отметив, что в нашей стране большое многообразие культур.

Марат Насхутдинов планирует расширяться. Уже готова франшиза, а значит, открыться заведение может в любом городе страны, но с присказкой: «Из Уфы с любовью».

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