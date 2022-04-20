Кыстыбый для Путина: основатель сети Aibat Hallyar рассказал о развитии национального стритфуда

Нужно все грамотно подавать, я немного осовременил это. Если делать это классически, то не зайдет, потому что это не тот продукт, который едят каждый день, к тому же есть тенденция, что в регионах люди меньше всего едят свою еду. Людей нужно к этому приучать.

Марат Насхутдинов, основатель сети Aibat Hallyar