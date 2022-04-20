В уфимской РКБ прошли противопожарные учения

Эвакуация в РКБ имени Куватова. 110 человек выведены из здания Республиканской клинической больницы – медперсонал и пациенты. В лечебном заведении провели учения. Отработка действий прошла вместе с сотрудниками МЧС. Врачей научили тушить огонь.

И в горящую избу, и в медицинскую палату. Коня на скаку, может, и не остановит, но человека с того света вытащит. Врачи больницы имени Куватова пробовали тушить условный пожар на учениях.

На носилках – якобы больная, которая не смогла выйти из здания самостоятельно. На деле – пациентка, которую эвакуировали с комфортом.

Часть учений – поднятие выдвижной лестницы к одному из этажей больницы. Для пожарных тоже новый опыт, но только потому, что впервые без огня, без риска для жизни. Бригада в любой момент может покинуть учения и выехать на реальный вызов.