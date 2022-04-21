В Башкирии подходит к концу отопительный сезон

В Башкирии завершается отопительный сезон. С 21 апреля начинается постепенное отключение тепла в городах и районах республики.

В частности, с сегодняшнего дня отключают отопление в жилых домах, объектах социального значения, здравоохранения и образования. Отключение тепла проводится по заявкам горожан.

В Уфе отключение тепла запланировано на 28-29 апреля. В других городах и районах отключение отопления будет зависеть от погодных условий. Напомним, окончание отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8°C в течение пяти дней подряд.