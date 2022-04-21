В Башкирии планируют провести собачью перепись

Большая часть бездомных животных – это бывшее домашние собаки, заявляют специалисты. По их мнению, ситуацию не удастся решить, если владельцы не будут нести ответственность за питомцев.

По обитателям может показаться, что это питомник породистых собак. Но нет, это пристанище надоевших игрушек. По крайне мере именно так к ним отнеслись хозяева. Маламуты, овчарки, питбули, но особенно часто в последнее время можно встретить хаски. Не осознав ответственности, четвероногих просто выставляют на улицу.

Просто выкидывают, а собаки очень хорошие. Может быть, надоели, может, недодали воспитания.

Тамилла Мухаметзянова, помощник по уходу за собаками приюта для безнадзорных животных

Но воспитания, видимо, не хватает хозяевам. Взяв собаку, ответственность в комплекте они не прихватили. Большая часть дворняжек с ошейниками, которые явно надели не собратья по стае. На пресс-конференции, посвященной проблеме бездомных животных, общественники предложили провести собачью перепись. С подобной инициативой у соседей выступил и мэр Казани.

Фото №1 - В Башкирии планируют провести собачью перепись

Как только собаки будут чипироваться и идентифицироваться с хозяином, у нас пойдет работа. Мы уже будем знать, что это за собака, чья она. Конечно, не все захотят это делать, поэтому на законодательном уровне тоже нужна работа.

Анастасия Лушникова, председатель РОО зоозащитников «За жизнь»

Работу планируют начать в ближайшие месяцы. Это, конечно, не решит всей проблемы, но станет одной из мер.

Уфимская волна

Когда мы прервем поток владельческих собак путем контроля за владельцами, мы уже сможем работать в полную силу с животными, которые находятся на улице, и уменьшить количество бездомных собак. Мы обрабатываем поступающие вопросы и предложения, направляем в Правительство и Госсобрание.

Ленар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан

Необходимо также, считают специалисты, напоминать о стерилизации животных.

Если животное не несет племенной ценности, то его лучше стерилизовать. Поскольку люди не несут ответственности за свое животное, они просто берут и выкидывают. Приплод тоже проще выкинуть, не задумываясь, что обрекают животных на голодную мучительную жизнь и впоследствии смерть. Добрых рук на всех не хватает.

Елена Муллакаева, ветеринарный врач

Недавно созданная общественная организация выступила с предложением создания приюта нового формата – безвозвратного содержания. Но всех животных туда собрать нереально.

Если мы донесем мысль, что животных нужно паспортизировать, тогда количество безнадзорных животных уменьшится, и оставшихся мы заберем к себе в приют.

Айсылу Гизатуллина, председатель совета организации зоозащитников «За жизнь»

Приют хотят сделать открытого типа, чтобы любой желающий мог приехать и погулять с животными. А вот в уфимском пристанище бездомных животных пошли дальше. Там предлагают взять четвероногого на время, чтобы понять, по силам ли ответственность.

Все будет по договору, и человек будет собаку возвращать. Либо он решит оставить ее себе, и тогда мы будем знать, что собака пристроена.

Яна Рудковская, сотрудник приюта для безнадзорных животных

Для эффективности многих инициатив нужна законодательная база. Общественники пока в ожидании. Мер, которые исправят ситуацию, несколько, но кардинально решить проблему может лишь одно – ответственность владельцев. И её нужно завести прежде, чем животное.

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