В Башкирии планируют провести собачью перепись

Большая часть бездомных животных – это бывшее домашние собаки, заявляют специалисты. По их мнению, ситуацию не удастся решить, если владельцы не будут нести ответственность за питомцев.
По обитателям может показаться, что это питомник породистых собак. Но нет, это пристанище надоевших игрушек. По крайне мере именно так к ним отнеслись хозяева. Маламуты, овчарки, питбули, но особенно часто в последнее время можно встретить хаски. Не осознав ответственности, четвероногих просто выставляют на улицу.
Но воспитания, видимо, не хватает хозяевам. Взяв собаку, ответственность в комплекте они не прихватили. Большая часть дворняжек с ошейниками, которые явно надели не собратья по стае. На пресс-конференции, посвященной проблеме бездомных животных, общественники предложили провести собачью перепись. С подобной инициативой у соседей выступил и мэр Казани.
Работу планируют начать в ближайшие месяцы. Это, конечно, не решит всей проблемы, но станет одной из мер.
Необходимо также, считают специалисты, напоминать о стерилизации животных.
Недавно созданная общественная организация выступила с предложением создания приюта нового формата – безвозвратного содержания. Но всех животных туда собрать нереально.
Приют хотят сделать открытого типа, чтобы любой желающий мог приехать и погулять с животными. А вот в уфимском пристанище бездомных животных пошли дальше. Там предлагают взять четвероногого на время, чтобы понять, по силам ли ответственность.
Для эффективности многих инициатив нужна законодательная база. Общественники пока в ожидании. Мер, которые исправят ситуацию, несколько, но кардинально решить проблему может лишь одно – ответственность владельцев. И её нужно завести прежде, чем животное.