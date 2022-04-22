В Уфе прошел конкурс профмастерства среди монтажников

В Уфе прошел конкурс «Лучший по профессии строительного комплекса республики» в номинации «Монтажник каркасно-обшивных конструкций». Победитель регионального этапа получит право представлять республику на зональных состязаниях в Приволжском федеральном округе.
Как начнешь, таков и будет окончательный результат. Поэтому этапу подготовки – особое внимание, говорит Тарас Савенко. Площадку для возведения конструкции нужно обязательно выставить по уровню.
Тарас – студент Башкирского архитектурно-строительного колледжа, в стенах которого проходит конкурс. Вместе с ним участие в состязании принимает еще четыре человека. Это профессиональные монтажники, представляющие разные строительные организации региона.
У каждого конкурсанта пять листов гипсокартона, восемь стоечных и три направляющих металлических профиля, а также 350 саморезов. Из основных подручных инструментов – правило, угольник, уровень и шуруповерт.
Конкурсантам нужно возвести на деревянной площадке Т-образную перегородку.
Не на скорость, а кто сделает точнее и совершит наименьшее количество ошибок. Учитываются даже такие нюансы как чистота на рабочем месте. Но общая победа в конкурсе на лучшего монтажника каркасно-обшивных конструкций присваивается с учетом двух этапов. Помимо практической части, необходимо еще сдать теорию – ответить на вопросы, связанные с технологией каркасных работ.