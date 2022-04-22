В Уфе прошел конкурс профмастерства среди монтажников

В Уфе прошел конкурс «Лучший по профессии строительного комплекса республики» в номинации «Монтажник каркасно-обшивных конструкций». Победитель регионального этапа получит право представлять республику на зональных состязаниях в Приволжском федеральном округе.

Как начнешь, таков и будет окончательный результат. Поэтому этапу подготовки – особое внимание, говорит Тарас Савенко. Площадку для возведения конструкции нужно обязательно выставить по уровню.

Если выставить неправильно площадку, то вся конструкция пойдет уже по не заданным вертикалям. Тарас Савенко, студент Башкирского архитектурно-строительного колледжа

Тарас – студент Башкирского архитектурно-строительного колледжа, в стенах которого проходит конкурс. Вместе с ним участие в состязании принимает еще четыре человека. Это профессиональные монтажники, представляющие разные строительные организации региона.

Это нужно, чтобы популизировать профессию. Эта профессия в данный момент востребована непосредственно в строительстве жилых домов, социальных объектов, промышленных объектов. Алексей Новиков, первый заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

У каждого конкурсанта пять листов гипсокартона, восемь стоечных и три направляющих металлических профиля, а также 350 саморезов. Из основных подручных инструментов – правило, угольник, уровень и шуруповерт.

Чтобы правильно сделать конструкцию, нужны правильные расчеты. Тогда будет успех хороший. Марат Якшибаев, участник конкурса

Конкурсантам нужно возвести на деревянной площадке Т-образную перегородку.

Они должны за четыре часа построить перегородку с оконным проемом, ну и попасть соответственно во все размеры. Максимальный допуск – два миллиметра. Рустем Хусаинов, главный судья конкурса