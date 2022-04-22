В Башкирии продолжается развитие ОЭЗ "Алга"

В Башкирии ОЭЗ «Алга» выделили 1,2 миллиарда рублей. Экономическая зона будет располагаться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. В прошлые два года на развитие было направлено 623 миллиона рублей.

В первом квартале 2022 года на развитие ОЭЗ было выделено еще 6-3,5 миллиона рублей. Развитие Особой экономической зоны предполагает организацию инфраструктуры, планировки территории и строительство коммуникаций.