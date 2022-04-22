В Башкирии снизилась цена на бензин

В нескольких регионах Российской Федерации отмечается снижение стоимости за один литр бензина. По данным Росстата, топливо подешевело в 23 республиках и областях страны.

Больше всего бензин подешевел в Хабаровском крае и в Ямало-ненецком автономном округе. Там снижение стоимости отмечено на на 0,8% и 0,7%. В Курской, Псковской областях, а также республиках Адыгея и Крым наоборот, отмечен рост топлива.