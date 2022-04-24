Жительница Башкирии встретила свою любовь в 75 лет в очереди за молоком

Жительница Башкирии встретила свою любовь очереди за молоком. Интересную историю рассказали корреспонденты телеканала "Вся Уфа".
Римма Ахметовна – педагог с 30-летним стажем. Всю жизнь она посвятила работе учителем в городе Туймазы.
Женщина потеряла супруга, но не пала духом, и встретила свою свою любовь. С Назимом Азметзяновым они знакомы уже давно, но спустя десятилетия судьба свела их в очереди за молоком. Назим позвал Римму жить в Уфу – она согласилась с большим трудом, так как было трудно оторваться от родного города.
При любом удобном случае пара напоминает, что любовь – это лекарство от всех болезней. Римма Ахметовна призывает всех не оставаться на старости лет одним: «Если получилось такое несчастье, надо все равно с кем-то быть».