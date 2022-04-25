В четырёх школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов

25 апреля в четырех полилингвальных гимназиях Башкирии впервые занятия начались с подъема государственных символов России и Башкортостана. Республика стала одним их первых регионов, кто откликнулся на инициативу министра просвещения Сергея Кравцова.

Фото №1 - В четырёх школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов

С 11 мая такую церемонию еженедельно будут проводить во всех учебных заведениях республики. Ранее такое распоряжение дал Глава Башкирии Радий Хабиров. Как в Уфе был дан старт важной патриотической традиции, рассказали корреспонденты ИА «Башинформ».

Торжественной линейкой и поднятием российского и башкирского триколоров под звуки гимнов открылась сегодня учебная неделя в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ» Демского района Уфы. Линейка началась в 8:40, на ней присутствовал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Перед уроками ученики школы построились во дворе, где под звуки гимна главные символы страны и республики взмыли вверх. Право поднять государственный флаг России доверили ученику 8 Шаймуратовского класса Данилу Сабирьянову.  Данил учится на пятерки и четверки, занимается дзюдо и плаванием, мечтает стать нефтяником. Он рассказал, что был приятно удивлен, когда узнал, что именно ему поручили такое важное задание.

Почетная миссия по поднятию флага Башкортостана выпала еще одному «шаймуратовцу», ученику 8 класса Герману Никерину. Школьник признался, что немного волновался перед церемонией. О том, что ему предстоит поднимать флаг республики, он узнал только сегодня утром.

Выступая перед учащимися, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 Наиль Аминев сказал, что поднятие государственных флагов — это особый торжественный ритуал, который будет способствовать патриотическому воспитанию школьников и станет хорошим началом учебной недели.

Сегодня мы стали свидетелями и участниками новой школьной традиции — поднятия государственного флага Российской Федерации и флага Республики Башкортостан. Она станет для нас еженедельной. Флаги мы будем поднимать каждый понедельник перед началом первого урока и это право будем предоставлять лучшим учащимся. Посыл президента России Владимира Путина очень правильный — только патриотизм в воспитании нашего будущего поколения является залогом здорового государства.

Наиль Аминев, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2

В ближайшее время с такого мероприятия будут еженедельно начинаться занятия во всех школах региона, сказал, выступая перед школьниками, министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

Поднимать триколоры в школах будут утром в понедельник. Кому доверят это право, решит администрация. Выбирать будут из ребят, отличившихся в учебе, общественной жизни, спорте и искусстве. Во время церемонии подъема и спуска будут звучать гимны России и Башкортостана.

Сегодня в четырех полилингвальных гимназиях Башкирии в пилотном режиме прошли церемонии поднятия флагов. Это передовые школы нашей республики, где вся система образования заточена на патриотическое воспитание. Они должны были дать почин всем образовательным учреждениям. Таким образом мы закладываем новую традицию, которая постепенно распространится во всех наших школах. Сегодня мы отработали все методические рекомендации и посмотрели, как это будет. Пройдет несколько недель, и церемония поднятия флагов станет полностью отработанной во всех школах.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии

Фото: ИА Башинформ. 

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