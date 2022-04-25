В четырёх школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов

25 апреля в четырех полилингвальных гимназиях Башкирии впервые занятия начались с подъема государственных символов России и Башкортостана. Республика стала одним их первых регионов, кто откликнулся на инициативу министра просвещения Сергея Кравцова.
С 11 мая такую церемонию еженедельно будут проводить во всех учебных заведениях республики. Ранее такое распоряжение дал Глава Башкирии Радий Хабиров. Как в Уфе был дан старт важной патриотической традиции, рассказали корреспонденты ИА «Башинформ».
Торжественной линейкой и поднятием российского и башкирского триколоров под звуки гимнов открылась сегодня учебная неделя в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ» Демского района Уфы. Линейка началась в 8:40, на ней присутствовал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.
Перед уроками ученики школы построились во дворе, где под звуки гимна главные символы страны и республики взмыли вверх. Право поднять государственный флаг России доверили ученику 8 Шаймуратовского класса Данилу Сабирьянову. Данил учится на пятерки и четверки, занимается дзюдо и плаванием, мечтает стать нефтяником. Он рассказал, что был приятно удивлен, когда узнал, что именно ему поручили такое важное задание.
Почетная миссия по поднятию флага Башкортостана выпала еще одному «шаймуратовцу», ученику 8 класса Герману Никерину. Школьник признался, что немного волновался перед церемонией. О том, что ему предстоит поднимать флаг республики, он узнал только сегодня утром.
Выступая перед учащимися, директор Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 Наиль Аминев сказал, что поднятие государственных флагов — это особый торжественный ритуал, который будет способствовать патриотическому воспитанию школьников и станет хорошим началом учебной недели.
В ближайшее время с такого мероприятия будут еженедельно начинаться занятия во всех школах региона, сказал, выступая перед школьниками, министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.
Поднимать триколоры в школах будут утром в понедельник. Кому доверят это право, решит администрация. Выбирать будут из ребят, отличившихся в учебе, общественной жизни, спорте и искусстве. Во время церемонии подъема и спуска будут звучать гимны России и Башкортостана.
Фото: ИА Башинформ.