В четырёх школах Башкирии учебная неделя началась с подъема флагов

Сегодня в четырех полилингвальных гимназиях Башкирии в пилотном режиме прошли церемонии поднятия флагов. Это передовые школы нашей республики, где вся система образования заточена на патриотическое воспитание. Они должны были дать почин всем образовательным учреждениям. Таким образом мы закладываем новую традицию, которая постепенно распространится во всех наших школах. Сегодня мы отработали все методические рекомендации и посмотрели, как это будет. Пройдет несколько недель, и церемония поднятия флагов станет полностью отработанной во всех школах.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Башкирии