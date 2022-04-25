В Уфе прошел один из всероссийских этапов городской игры Encounter

Уфа на день стала огромной квест-площадкой. В столице республики прошел один из всероссийских этапов известной городской игры Encounter. Ее суть – решение различных головоломок, ответы на которые приходится искать на местности.
В общей сложности на турнир приехали порядка 120 человек из разных регионов страны. Центром сбора было объявлено творческое пространство «Арт-Квадрат». Перед началом все команды получили персональные наборы с заданиями, после чего прошел брифинг.
В России Encounter появился в 2004 году, а вот в республике первые игры серии начали проводить с 2007 года.
Тематикой квеста организаторы выбрали историю и культуру Уфы и республики в целом. Первое задание было в самом «Арт-Квадрате», а уже все остальные разбросаны по территории города. Главное оружие в битве за победу – смартфон и, конечно же, интеллект.