В Уфе прошел один из всероссийских этапов городской игры Encounter

Уфа на день стала огромной квест-площадкой. В столице республики прошел один из всероссийских этапов известной городской игры Encounter. Ее суть – решение различных головоломок, ответы на которые приходится искать на местности.

В общей сложности на турнир приехали порядка 120 человек из разных регионов страны. Центром сбора было объявлено творческое пространство «Арт-Квадрат». Перед началом все команды получили персональные наборы с заданиями, после чего прошел брифинг.

В России Encounter появился в 2004 году, а вот в республике первые игры серии начали проводить с 2007 года.

С тех пор игра проходила в Нефтекамске, Белорецке, Туймазах, Стерлитамаке. Движение Encounter прошло много стадий. Здесь было много тысяч человек. Самое классное, что было создано много семей. Сейчас есть где-то около 30-40 детей Encounter. Раис Габитов, основатель проекта Encounter в Уфе

Принимающим городом в этот раз стала Уфа. Это что-то новое, возможность путешествовать, посмотреть город, встретиться с друзьями, с игроками, узнать что-то новое о местной специфике. Василина Коваленко, участница игры /г. Москва/

Тематикой квеста организаторы выбрали историю и культуру Уфы и республики в целом. Первое задание было в самом «Арт-Квадрате», а уже все остальные разбросаны по территории города. Главное оружие в битве за победу – смартфон и, конечно же, интеллект.