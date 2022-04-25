В Уфе прошел один из всероссийских этапов городской игры Encounter

Уфа на день стала огромной квест-площадкой. В столице республики прошел один из всероссийских этапов известной городской игры Encounter. Ее суть – решение различных головоломок, ответы на которые приходится искать на местности.

В общей сложности на турнир приехали порядка 120 человек из разных регионов страны. Центром сбора было объявлено творческое пространство «Арт-Квадрат». Перед началом все команды получили персональные наборы с заданиями, после чего прошел брифинг.

В России Encounter появился в 2004 году, а вот в республике первые игры серии начали проводить с 2007 года.

С тех пор игра проходила в Нефтекамске, Белорецке, Туймазах, Стерлитамаке. Движение Encounter прошло много стадий. Здесь было много тысяч человек. Самое классное, что было создано много семей. Сейчас есть где-то около 30-40 детей Encounter.

Раис Габитов, основатель проекта Encounter в Уфе

Принимающим городом в этот раз стала Уфа. Это что-то новое, возможность путешествовать, посмотреть город, встретиться с друзьями, с игроками, узнать что-то новое о местной специфике.

Василина Коваленко, участница игры /г. Москва/
Фото №1 - В Уфе прошел один из всероссийских этапов городской игры Encounter

Тематикой квеста организаторы выбрали историю и культуру Уфы и республики в целом. Первое задание было в самом «Арт-Квадрате», а уже все остальные разбросаны по территории города. Главное оружие в битве за победу – смартфон и, конечно же, интеллект.

Это смесь спортивного ориентирования, квестов, загадок, логических загадок. Много приезжих команд, мы насчитали более 15 городов. Задания построены так, чтобы местным ребятам преимущества не давать. Все должны быть на равных условиях.

Альберт Гайнетдинов, организатор проекта Encounter
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