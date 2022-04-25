В Уфе приостанавливают работу одно из магазинов Decathlon

Сеть спортивных магазинов «Декатлон» приостанавливает работу в России. В башкирской столице с 16 мая сеть закрывает свой магазин возле торгово-развлекательного комплекса «Мега».
В ТРЦ «Планета» остается работать еще один магазин. Как пояснило руководство сети, один из магазинов приходится закрыть из-за проблем с поставками.
«Мы исполним все обязательства перед вами относительно гарантии, возврата товаров и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности», – сообщили представители сети.