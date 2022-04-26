В Уфе показали, как проходит зачет по пилотированию в космической школе

За штурвалом межпланетного корабля. В Уфимской космической школе курсанты старшей группы приступили к сдаче зачета по пилотированию. Задача экипажа – достичь Луны, найти необходимые объекты и вернуться. По-настоящему, конечно, ребята не полетели, но специальный симулятор позволил полностью погрузиться в космическую атмосферу.

Экипаж находится на постоянной связи с центром управления на Земле. И хоть все происходит в соседних комнатах космошколы, симулятор создает эффект полного погружения. Корабль находится в 170 тысячах км от дома, не пройдена еще и половина пути до Луны.

Это приборная панель космического корабля «Шаттл-А». Здесь находятся все функции: двигатели, ориентация, система навигации и так далее. Могут случиться нештатные ситуации. Траектория орбиты может проходить через Луну. Тогда нужно замедляться и исправлять ее. Искандер Закирьянов, курсант Уфимской космической школы

Поэтому экипаж должен внимательно следить за всеми приборами. В реальности такая миссия рассчитана на семь-десять дней. Здесь благодаря ускорению время сокращается до трех часов. Но главное – выполнить задание: разыскать объект на поверхности Луны, оставшийся с прошлой экспедиции.

Рассчитать по какому вектору нам идти. Это очень сложная работа, ведь все приближено к реальности, здесь нет никаких выдуманных вещей. Любая ошибка может стоить жизни. Арслан Садыков, курсант Уфимской космической школы

Кстати, изнутри тренировочный кабинет полностью имитирует отсек управления космического корабля, а некоторые предметы – настоящие.

Это космическая оранжерея. В ней космонавты выращивают зелень и ягоды. В эти ячейки устанавливаются сами растения, а через трубки к корням подаются питательные вещества. Оранжерея – не муляж. Она способна работать по-настоящему.

В центре управления полетами другие курсанты. Они помогают координировать действия экипажа. После того, как первый состав закончит сдачу зачета по пилотированию, команды поменяются местами. При успешном прохождении курсанты становятся пилотами.

К этому зачету они готовились три месяца. Самое главное, что здесь будится фантазия. А еще они начинают понимать, для чего нужны эти бесполезные формулы, а еще учатся совмещать голову с руками. Ну и проверяют себя, учатся работать в команде. Алексей Алликас, руководитель Уфимской космошколы