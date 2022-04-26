В Уфе показали, как проходит зачет по пилотированию в космической школе

За штурвалом межпланетного корабля. В Уфимской космической школе курсанты старшей группы приступили к сдаче зачета по пилотированию. Задача экипажа – достичь Луны, найти необходимые объекты и вернуться. По-настоящему, конечно, ребята не полетели, но специальный симулятор позволил полностью погрузиться в космическую атмосферу.
Экипаж находится на постоянной связи с центром управления на Земле. И хоть все происходит в соседних комнатах космошколы, симулятор создает эффект полного погружения. Корабль находится в 170 тысячах км от дома, не пройдена еще и половина пути до Луны.
Поэтому экипаж должен внимательно следить за всеми приборами. В реальности такая миссия рассчитана на семь-десять дней. Здесь благодаря ускорению время сокращается до трех часов. Но главное – выполнить задание: разыскать объект на поверхности Луны, оставшийся с прошлой экспедиции.
Кстати, изнутри тренировочный кабинет полностью имитирует отсек управления космического корабля, а некоторые предметы – настоящие.
Это космическая оранжерея. В ней космонавты выращивают зелень и ягоды. В эти ячейки устанавливаются сами растения, а через трубки к корням подаются питательные вещества. Оранжерея – не муляж. Она способна работать по-настоящему.
В центре управления полетами другие курсанты. Они помогают координировать действия экипажа. После того, как первый состав закончит сдачу зачета по пилотированию, команды поменяются местами. При успешном прохождении курсанты становятся пилотами.
К слову, симулятор позволяет совершать полеты по всей Солнечной системе. Новым экзаменационным заданием станет миссия на Марс. Именно эту планету юные космонавты сами выбрали своим следующим испытанием.