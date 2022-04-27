В Уфе запустили социальный проект для подростков «О чем я молчу»

Так организаторы надеются создать практику по урегулированию и предотвращению школьной травли и кибербуллинга. Первый этап проекта в виде интенсив-курса предполагает обучение основам драматургического и сценарного мастерства. Подростки научатся писать пьесы и сценарии. Кроме того, будут отсняты видеоролики.