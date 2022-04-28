Из Уфы бойцам российской армии отправили гуманитарную помощь

Сотни приветов башкирским солдатам. Из Уфы бойцам российской армии отправили гуманитарную помощь: средства личной гигиены, продукты питания, трикотажные изделий и другие необходимые принадлежности для военнослужащих.

В посылки запакованы письма, рисунки и поделки, изготовленные школьниками и воспитанниками детских садов. В каждой коробке есть и молитвенник, православный и мусульманский.

Акцию «Посылка воинам-землякам» проводит Общероссийская региональная общественная организация семей погибших защитников отечества при поддержке Республиканского комитета социальной поддержки военнослужащих. Школы, детские сады, предприниматели, пенсионеры и студенты – никто не остался равнодушным к призыву. Свои посылки бойцы получат до 9 мая.