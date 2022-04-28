Молодые учёные из Башкирии получат жилищные сертификаты

Получить сертификат могут учёные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не менее 5 лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной минобрнауки, их возраст не превышает 35 лет (для докторов наук – 40 лет).