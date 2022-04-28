Молодые учёные из Башкирии получат жилищные сертификаты

В 2022 году более 300 учёных из России получал жилищные сертификаты на улучшение условий проживания. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Отобрано 133 заявки на получение сертификата из 27 регионов России, в том числе из Башкирии. 11 молодых учёных из региона смогут принять участие в программе.
Получить сертификат могут учёные, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, которые не менее 5 лет проработали в научной или образовательной организации высшего образования, подведомственной минобрнауки, их возраст не превышает 35 лет (для докторов наук – 40 лет).
Жилищные сертификаты – одна из наиболее востребованных мер поддержки молодых учёных со стороны правительства. В 2022 году в рамках первоочередных мер поддержки экономики, утверждённых председателем правительства Михаилом Мишустиным, на расширение программы к имеющемуся финансированию дополнительно выделили 1 млрд рублей.
Фото: правительство РФ.