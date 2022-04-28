VK заключил сделку на покупку "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена"

28 апреля компания VK совершила сделку о покупке сервиса «Яндекс.Новости» и платформы «Яндекс.Дзен». Отмечено, что ля завершения сделки необходимо получить согласование от различных органов, в том числе и от ФАС.
Подробности сделки в настоящее время не разглашаются. Еще в начале марта «Яндекс» сообщал, что планирует продать «Новости» и «Дзен» в связи с нестабильной экономической обстановкой.
Предположительно, пользователи на заметят последствия сделки. Ситуацию с
«Яндекс» специалисты комментируют как неординарную, так как сервис
зарегистрирован за границей, что представляет определенные проблемы в работе.