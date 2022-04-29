В Уфе отметили Всемирный день собак-поводырей

Праздничное мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Родина». Там состоялась презентация мультфильма, рассказывающая о необычной и непростой службе четвероногих помощников. Их учат соблюдать правила дорожного движения, ходить по тротуарам и не только.

Среди собравшихся были слабовидящие со своими питомцами и все желающие, кому небезразлична эта проблема. В обществе порой происходят недопонимания, собак-поводырей несмотря на их работу, иногда не пускают вместе с хозяевами в различные учреждения или магазины.