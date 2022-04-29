В Уфе возобновила работу канатная дорога

29 апреля возобновила свою работу канатная дорога для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Канатная дорога соединяет Лесопарковый микрорайон и остановку «Трамплин» с паромным причалом. В администрации пояснили, что канатная дорога будет доступна для пассажиров все лето до конца августа.
С сентября работа канатной дороги будет сокращена на час. Стоимость проезда - 45 рублей при оплате наличными и банковской картой, 35 – при расчете транспортной картой «Алга». Дети до пяти лет провозятся бесплатно.