В Уфе возобновила работу канатная дорога

29 апреля возобновила свою работу канатная дорога для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Канатная дорога соединяет Лесопарковый микрорайон и остановку «Трамплин» с паромным причалом. В администрации пояснили, что канатная дорога будет доступна для пассажиров все лето до конца августа.