В Башкирии не будут штрафовать за торговлю на улице

Тех, кто торгует на улице, теперь не будут штрафовать. Соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях республики приняли депутаты Госсобрания. В первую очередь он касается тех, кто продает собственную продукцию. Таким образом народные избранники решили поддержать население в условиях санкций. Кроме этого, депутаты рассмотрели еще порядка 40 вопросов. В заседании принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Торговать на улице теперь можно, не опасаясь наказания, которое серьезно било по кошельку граждан. Штраф до 5 тысяч рублей. А ведь зачастую свежие овощи, заготовки и цветы со своих огородов продавали пенсионеры. Те, кто хоть как-то старался заработать лишнюю копеечку. На форуме садоводов в Уфе глава республики Радий Хабиров попросил оставить бабушек в покое. А сегодня региональный парламент принял изменения в законе.
Таким образом, депутаты проголосовали за социально-экономическую поддержку населения. Консолидация политических сил важна в деле укрепления страны. Тем более когда на государство оказывается беспрецедентное давление. Недавно глава республики Радий Хабиров встретился с представителями коммунистической партии региона. Темой обсуждения стали обеспечение устойчивого развития экономики, поддержка социально незащищённых слоёв населения. Впереди – встречи с другими партиями.
На повестке дня было порядка 40 вопросов. Легче станет получить землю под ИЖС нуждающимся многодетным и семьям, где есть ребенок-инвалид. Из закона теперь исчезнет требование, согласно которому дети обязательно должны проживать вместе с родителями и быть зарегистрированы с ними по одному адресу. Принят и закон об организации вытрезвителей. Создаваться они будут в форме государственных или муниципальных учреждений. Изменения коснулись и экологического кодекса республики.
Одним профессиональным праздником в республике станет больше. Новый закон закрепляет День работника сферы земельных и имущественных отношений, который будет отмечаться 29 октября. Изменения коснулись и состава парламента, причем руководящего состава. Новым заместителем председателя Госсобрания назначен Рустем Ахмадинуров. Он будет курировать вопросы взаимодействия с советом законодателей при Федеральном Собрании, межпарламентского сотрудничества, а также работу общественных организаций и профсоюзов.