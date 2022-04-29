В Башкирии не будут штрафовать за торговлю на улице

Тех, кто торгует на улице, теперь не будут штрафовать. Соответствующие изменения в кодекс об административных правонарушениях республики приняли депутаты Госсобрания. В первую очередь он касается тех, кто продает собственную продукцию. Таким образом народные избранники решили поддержать население в условиях санкций. Кроме этого, депутаты рассмотрели еще порядка 40 вопросов. В заседании принял участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Торговать на улице теперь можно, не опасаясь наказания, которое серьезно било по кошельку граждан. Штраф до 5 тысяч рублей. А ведь зачастую свежие овощи, заготовки и цветы со своих огородов продавали пенсионеры. Те, кто хоть как-то старался заработать лишнюю копеечку. На форуме садоводов в Уфе глава республики Радий Хабиров попросил оставить бабушек в покое. А сегодня региональный парламент принял изменения в законе.

Сейчас введены довольно серьезные санкции, мы их в целом преодолеваем, но чтобы людям было проще выживать в этих условиях, мы приостанавливаем деятельность на период, пока экономическая ситуация не стабилизируется. Владимир Нагорный, председатель комитета по строительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания Республики Башкортостан /партия «Справедливая Россия»/

Таким образом, депутаты проголосовали за социально-экономическую поддержку населения. Консолидация политических сил важна в деле укрепления страны. Тем более когда на государство оказывается беспрецедентное давление. Недавно глава республики Радий Хабиров встретился с представителями коммунистической партии региона. Темой обсуждения стали обеспечение устойчивого развития экономики, поддержка социально незащищённых слоёв населения. Впереди – встречи с другими партиями.

Мы многого ждем от этой встречи, мы подготовили ряд проблем, с которыми к нам обращаются избиратели, чтобы их решить. Вячеслав Рябов, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан /ЛДПР/

В условиях санкций политические партии и общественные движения республики должны объединяться и решать общие задачи, которые перед нами ставит жизнь. Юнир Кутлугужин, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан /КПРФ/

На повестке дня было порядка 40 вопросов. Легче станет получить землю под ИЖС нуждающимся многодетным и семьям, где есть ребенок-инвалид. Из закона теперь исчезнет требование, согласно которому дети обязательно должны проживать вместе с родителями и быть зарегистрированы с ними по одному адресу. Принят и закон об организации вытрезвителей. Создаваться они будут в форме государственных или муниципальных учреждений. Изменения коснулись и экологического кодекса республики.

Все поступления от «экологических» штрафов будут направлены на устранение вреда, нанесенного экологии, либо на природоохранные мероприятия. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан /партия «Зеленые»/