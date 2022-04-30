В Башкирии на майских праздниках изменится график движения пригородных поездов

В Башкирии в связи с приближающимися праздничными днями в начале мая изменится движение пригородных поездов. Некоторые рейсы будут отменены.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии отметили, что гражданам стоит заранее планировать поездки.
График движения пригородных поездов 30 апреля, а также 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая будет изменен на субботний. Шестого мая поезда будут курсировать по графику пятницы, по воскресному графику - 4 и 10 мая. Пятого и одиннадцатого мая график движения будет таким же, как обычно по понедельникам.
Назначаются
поезда:
05, 06 мая 2022 года
• №6460 Раевка (отпр.06.06) – Уфа (приб.08.19),
• №6420 Уфа (отпр.17.53) – Урман (приб.19.21),
• №6877/6878 Приуралье (отпр.06.07) – Уфа (приб.07.51).
Отменяются поезда:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 мая 2022 года
• №6917 Инзер (отпр.06.10) – Зуяково (приб.06.54),
• №6918 Зуяково (отпр.07.15) – Инзер (приб.08.00).
01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 мая 2022 года
• №6460 Раевка (отпр.06.06) – Уфа (приб.08.19),
• №6420 Уфа (отпр.17.53) – Урман (приб.19.21),
• №6877/6878 Приуралье (отпр.06.07) – Уфа (приб.07.51).
Фото: Минтранс РБ