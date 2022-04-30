В Башкирии на майских праздниках изменится график движения пригородных поездов

В Башкирии в связи с приближающимися праздничными днями в начале мая изменится движение пригородных поездов. Некоторые рейсы будут отменены.

График движения пригородных поездов 30 апреля, а также 1, 2, 3, 7, 8 и 9 мая будет изменен на субботний. Шестого мая поезда будут курсировать по графику пятницы, по воскресному графику - 4 и 10 мая. Пятого и одиннадцатого мая график движения будет таким же, как обычно по понедельникам.