Житель Уфы потерял более 1,5 миллионов, пытаясь приумножить состояние

Житель Уфы обратился в полицию с сообщением о мошенничестве, жертвой которого он стал, желая приумножить свое состояние. Мужчина потерял очень крупную сумму.

Фото №1 - Житель Уфы потерял более 1,5 миллионов, пытаясь приумножить состояние

Как рассказал правоохранителям потерпевший, он узнал от своих знакомых о способе легко заработать. Мужчина связался с представителями компании. Они предложили открыть накопительный счет. Мошенники объяснили, что с этого счета можно будет получать прибыль, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Потерпевший поверил мошенникам, описавшим легкий способ заработка, и внес более 1,5 миллионов рублей. Но прибыли он так и не получил. Вскоре мужчина обратился к полицейским.

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