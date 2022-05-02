В Уфимском районе провели праздник Ураза-байрам для детей

В селе Миловка Уфимского района провели праздник Ураза-байрам для детей. Он собрал несколько сотен семей верующих со всей республики.
На сцене прошел конкурс юных чтецов сур Корана. Кроме того, дети вместе с мамами и папами построили свои мечети из бумаги, дерева и пластилина. Здесь же состоялся фестиваль рисунков на религиозную тематику.
На празднике дети соревновались в разных видах спорта, причем проигравших не было. Все получали призы и подарки. Тем временем бригада поваров занималась праздничным угощением. 12 больших казанов с пловом они начали готовить с девяти утра.