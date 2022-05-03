В Уфе встретили четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

Впервые в истории Башкирии к причалу Монумента Дружбы в Уфе сегодня, третьего мая, причалил четырехпалубный теплоход проекта Q-040 «Александр Пушкин», осуществляющий рейс Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства республики, компании «ВодоходЪ» и ФБУ «Камводпуть».

Теплоход «Александр Пушкин»является единственным четырехпалубным теплоходом, который не только ходит на Соловецкие острова, но и может швартоваться у причала Соловков.

Завтра, 4 мая, в Уфу впервые зайдут сразу три трехпалубных круизных теплохода: «Северная сказка», «Александр Бенуа» и «Николай Некрасов».

Всего в навигацию 2022 года в Башкирию планируется заход 13 судов.