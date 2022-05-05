В Уфе 9 мая будут организованы дополнительные автобусы до кладбищ

9 мая в Уфе будут организованы дополнительные автобусы до Северного и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранса». Это связано с увеличением пассажиропотока в День Победы.
В зависимости от пассажиропотока на Северное кладбище организуют рейсы маршрута № 15 с 7:00 до 21:00. Он будет отправляться от ДК УМПО в 7:35, 8:45, 10:05, 12:20, 13:30, 14:55, 17:30, 18:55 и 20:00, а из поселка Тимашево — в 7:00, 8:15, 9:25, 11:00, 13:00, 14:10, 15:45, 18:10, 19:30 и 20:35.
До Южного кладбища с 8:00 до 20:00 будут курсировать 13 автобусов № 30 (отправка с ТСК «Пушкинский») и 15 автобусов № 30к (ТЦ «Башкирия»). Интервал их движения составит 10-15 минут. Также дополнительные маршруты на Южное кладбище планируется запустить с Округа Галле.