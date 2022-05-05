В Уфе 9 мая будут организованы дополнительные автобусы до кладбищ

В зависимости от пассажиропотока на Северное кладбище организуют рейсы маршрута № 15 с 7:00 до 21:00. Он будет отправляться от ДК УМПО в 7:35, 8:45, 10:05, 12:20, 13:30, 14:55, 17:30, 18:55 и 20:00, а из поселка Тимашево — в 7:00, 8:15, 9:25, 11:00, 13:00, 14:10, 15:45, 18:10, 19:30 и 20:35.