Три ветерана из Башкирии отпразднуют День Победы в Москве

Ветераны из Башкортостана завтра отправятся в Москву. Три участника Великой Отечественной войны приглашены посмотреть парад Победы, который пройдет на Красной площади. К сожалению, с каждым годом всё меньше тех, кто в состоянии проделать этот длинный путь. А когда-то они преодолели тысячи километров боли и потерь. Их истории жизни – готовый сценарий для кинофильма. С одной из участниц предстоящего парада пообщалась журналист БСТ.

Кирзовые сапоги больше на пять размеров, грубая шинель, которую приходилось подрезать, и винтовка в руках, что так и норовила выпасть из дрожащих рук 20-летних недоедающих девчонок.

Но их главное оружие не стреляло. В своей фотолаборатории на колёсах девушки, только окончившие школу авиафоторазведчиков в Давлеканово, единственную на весь Советский Союз, спешили передать руководству полученные от летчиков данные. И даже под бомбежками не смели убежать в укрытия.

Они умирали и на земле, и в небе. Юные фотолаборантки и авиаразведчики, недавно сменившие школьные парты на кабины штурмовиков. Время, где так отчетливо ощущалась смерть, рождало большую любовь.

Русская красавица и бравый украинский парень. Они мечтали, как после войны поедут сначала к ней в Стерлитамак, а после к нему в Борисоглебск. Февраль 45-го, казалось еще немного. Ясное небо, поцелуй на прощание, вылет.

Но вместе они оказались лишь на страницах газет. Хотя эта история любви вполне подходила, чтобы быть увековеченной в книгах. Слова офицера Дьяченко в заранее написанных прощальных письмах, словно из героического романа.

Она бережно хранит фото и письма, в них ещё жив её офицер Дьяченко. И словно от неё зависит, как долго продлится эта жизнь. Тамара Дмитриевна после войны вышла замуж, родила детей. Но у супруга даже в мыслях не было выкинуть бережно сложенные фотокарточки и пожелтевшие треугольники. На груди, словно карта, весь боевой путь. Смоленск, затем освобождение Белоруссии, Польша, Литва, Кенигсберг – победа.

В 45-м она не участвовала в параде в Москве. Тамару Дмитриевну оставят служить до осени. Но в этом году она примет участие. Вот только до столицы решила добираться не на самолёте, а поездом.