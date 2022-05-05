В Башкирии продолжается патриотический марафон «Земля памяти»

В Башкортостане продолжается патриотический марафон, посвящённый заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России генералу Шаймуратову. Акцию, которая прошла на городской «Аллее героев», поддержали и жители и других муниципалитетов республики.

Гильза республиканского марафона в честь генерала Шаймуратова пополнится не только туймазинской землей. Принять участие в акции приехали ветераны боевых действий и юнармейцы из Шаранского, Бакалинского, Илишевского, Дюртюлинского, Чекмагушевского районов, а также Октябрьского.

На «Аллее героев» в Туймазах увековечена память восьми героев Советского Союза, а также полного кавалера ордена Славы. В районе гордятся своими фронтовиками и помнят каждого.

Туймазинская земля направляла на фронт более 32 тысяч человек, своих сыновей. Вернулись с фронта чуть более 15 тысяч. А на сегодняшний день в живых осталось всего 15 фронтовиков. Василий Биккинин, председатель Туймазинской организации ветеранов боевых действий «Серпантин»

Василий Биккинин – ветеран боевых действий в Афганистане, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно ему туймазинцы доверили положить горсть земли в гильзу. Несмотря на возраст, строевым шагом он гордо выполнил эту почетную миссию.

В торжественном митинге приняли участие ветераны боевых действий, юнармейцы, труженики тыла, дети войны и представители общественных организаций. В Туймазы они привезли землю с памятных мест в своих муниципалитетах.

Туймазинский район передает землю из древнего уважаемого места древних башкир, расположенного в селе Кандрыкуль. Айдар Суфиянов, глава администрации Туймазинского района

Гильза, которую заложат в основание памятника Героя России, генерала Минигали Шаймуратова в Уфе, заполнилась не только чернозёмом, но и частичкой памяти потомков воевавших фронтовиков.

Я участвую в этой акции, чтобы почтить память моего дедушки, который погиб на войне. Его зовут Фоат Ямилев. У него много медалей. Марсель Аитбаев, юнармеец /Чекмагушевский район/

Везде был героизм и патриотизм за свою родную землю. Поэтому мы ни в коем случае не должны упустить молодежь. Самое главное их воспитывать, чтобы они за Родину стояли грудью. Виль Шайдуллин, гвардии капитан II ранга в отставке /Дюртюлинский район/