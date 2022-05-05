В Башкирии продолжается патриотический марафон «Земля памяти»

В Башкортостане продолжается патриотический марафон, посвящённый заложению гильзы с землей в основание будущего памятника Герою России генералу Шаймуратову. Акцию, которая прошла на городской «Аллее героев», поддержали и жители и других муниципалитетов республики.
Гильза республиканского марафона в честь генерала Шаймуратова пополнится не только туймазинской землей. Принять участие в акции приехали ветераны боевых действий и юнармейцы из Шаранского, Бакалинского, Илишевского, Дюртюлинского, Чекмагушевского районов, а также Октябрьского.
На «Аллее героев» в Туймазах увековечена память восьми героев Советского Союза, а также полного кавалера ордена Славы. В районе гордятся своими фронтовиками и помнят каждого.
Василий Биккинин – ветеран боевых действий в Афганистане, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Именно ему туймазинцы доверили положить горсть земли в гильзу. Несмотря на возраст, строевым шагом он гордо выполнил эту почетную миссию.
В торжественном митинге приняли участие ветераны боевых действий, юнармейцы, труженики тыла, дети войны и представители общественных организаций. В Туймазы они привезли землю с памятных мест в своих муниципалитетах.
Гильза, которую заложат в основание памятника Героя России, генерала Минигали Шаймуратова в Уфе, заполнилась не только чернозёмом, но и частичкой памяти потомков воевавших фронтовиков.
По традиции забрать гильзу приехали башкирские конники. Кавалеристы объедут республику и соберут каски с землей со всех районов. Последнюю горсть возьмут в Луганской народной республике, где погиб комдив Минигали Шаймуратов.