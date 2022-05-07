Радиоведущие «Спутник ФМ» в профессиональный праздник посадили картошку слушателям

В свой профессиональный праздник команда радиоведущих «Спутник ФМ» посадила картошку своему слушателю. Необычная акция стартовала в конце марта. Принять участие в ней мог любой желающий. Радиослушатели должны были убедить ведущих, что приехать и помочь в посадке картошки должны именно им. Самая эмоциональная заявка поступила от жительницы Уфимского района – к ней и направилась подмога.
Морковь маламуту Одиссею предлагают неспроста. Собака положительно относится к овощам. И, видимо, считает, что не поработаешь – не поешь. Часть садовых хлопот питомец взял на себя. Четырехлапый с необычным хобби безоговорочно забрал пальму первенства на конкурсе, организованном радиостанцией «Спутник ФМ». Ролик жительницы деревни Николаевка Уфимского района оказался самым креативным из 60 заявок со всей республики.
Акция организована впервые. Награждать победителей – собаку и ее владельцев – сотрудники радиостанции приехали лично. И кроме традиционных презентов, журналисты привезли лопаты и перчатки. Автору лучшего ролика ведущие обещали посадить картошку. И по-честному вместо эфирной студии вышли работать в огород.
К слову, сажать картошку сотрудники «Спутник ФМ» вышли в свой профессиональный праздник. 7 мая в стране отмечается День работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.