Радиоведущие «Спутник ФМ» в профессиональный праздник посадили картошку слушателям

В свой профессиональный праздник команда радиоведущих «Спутник ФМ» посадила картошку своему слушателю. Необычная акция стартовала в конце марта. Принять участие в ней мог любой желающий. Радиослушатели должны были убедить ведущих, что приехать и помочь в посадке картошки должны именно им. Самая эмоциональная заявка поступила от жительницы Уфимского района – к ней и направилась подмога.

Морковь маламуту Одиссею предлагают неспроста. Собака положительно относится к овощам. И, видимо, считает, что не поработаешь – не поешь. Часть садовых хлопот питомец взял на себя. Четырехлапый с необычным хобби безоговорочно забрал пальму первенства на конкурсе, организованном радиостанцией «Спутник ФМ». Ролик жительницы деревни Николаевка Уфимского района оказался самым креативным из 60 заявок со всей республики.

Посадка картошки – серьезная вещь. Вот наша собака, такая необычная, умеет ее сажать. Рафида Ардаширова, победительница конкурса

Акция организована впервые. Награждать победителей – собаку и ее владельцев – сотрудники радиостанции приехали лично. И кроме традиционных презентов, журналисты привезли лопаты и перчатки. Автору лучшего ролика ведущие обещали посадить картошку. И по-честному вместо эфирной студии вышли работать в огород.

Нам несложно, мы привыкли работать. Для нашего слушателя сажаем ее. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник ФМ»