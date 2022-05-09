Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии с праздником Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Башкирии с праздником Победы в Великой Отечественной войне. Поздравительное письмо президент страны направил в адрес главы Башкортостана Радия Хабирова.
«Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», - говорится в поздравлении.
Также письма с поздравлением были направлены в адрес руководителя региона от председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.