Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Башкирии с праздником Победы

«Этот священный праздник отмечает вся Россия, он дорог каждому из нас. Мужество и самоотверженность наших предков всегда будут для нас вдохновляющим примером. Они встали на пути врага, с честью прошли через все испытания, отстояли свободу и независимость Отечества. И победили!», - говорится в поздравлении.