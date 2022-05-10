Участник Великой Отечественной войны из Уфы поделился воспоминаниями

Долгий путь к счастью. В Уфе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Победы участник Великой Отечественной войны Ханафий Аюпов. Борьбу с фашизмом он начал, будучи школьником, ловил шпионов, прошел Австрию, Венгрию и Чехословакию.
Участник Великой Отечественной войны Ханафий Аюпов внимательно смотрит трансляцию с праздничного парада в честь Дня Победы в Уфе. Раньше он всегда принимал в них участие лично, но сейчас по состоянию здоровья смотрит только по телевизору. Без поддержки близких он не может сделать и шага.
Ханафий Аюпов ушел на фронт мальчишкой, когда еще даже не окончил школу. Его зачислили в 17-ю военно-воздушную бригаду. Даже спустя почти 80 лет с тех событий он помнит все в мельчайших подробностях. Как рыли окопы, и лопаты ломались о камни в земле, как погибали товарищи, как жестоко вели себя фашисты. Навсегда ветеран запомнил и как задержал врага.
Он участвовал в боевых действиях в составе второго и третьего Украинских фронтов, был командиром бригады, первоклассным снайпером. Освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. Победу в 1945 году встретил в Праге. В семье Аюповых гордятся своим смелым и храбрым дедушкой.
У Ханафия Аюпова множество наград и медалей. Они напоминают ему о молодости и Великой Отечественной войне, когда буквально каждый день хотелось одного – выжить и вернуться домой. Это удалось, и сегодня герой-победитель счастлив в окружении самых близких людей.