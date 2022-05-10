Участник Великой Отечественной войны из Уфы поделился воспоминаниями

Долгий путь к счастью. В Уфе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Победы участник Великой Отечественной войны Ханафий Аюпов. Борьбу с фашизмом он начал, будучи школьником, ловил шпионов, прошел Австрию, Венгрию и Чехословакию.

Участник Великой Отечественной войны Ханафий Аюпов внимательно смотрит трансляцию с праздничного парада в честь Дня Победы в Уфе. Раньше он всегда принимал в них участие лично, но сейчас по состоянию здоровья смотрит только по телевизору. Без поддержки близких он не может сделать и шага.

Раньше мы участвовали, в праздник все время были на демонстрации. На парадах были. Ханафий Аюпов, участник Великой Отечественной войны

Ханафий Аюпов ушел на фронт мальчишкой, когда еще даже не окончил школу. Его зачислили в 17-ю военно-воздушную бригаду. Даже спустя почти 80 лет с тех событий он помнит все в мельчайших подробностях. Как рыли окопы, и лопаты ломались о камни в земле, как погибали товарищи, как жестоко вели себя фашисты. Навсегда ветеран запомнил и как задержал врага.

Мы в лесочке отдыхаем, слышим – немецкая речь. Немец-радист передавал по рации информацию о себе: где находится, его оставили как шпиона, разведчика, этого немца. И вот смотрю: лежит немец, передает все это по своей рации, я его поймал и давай дубасить прикладом. Потом я его в штаб сдал. Ханафий Аюпов, участник Великой Отечественной войны

Он участвовал в боевых действиях в составе второго и третьего Украинских фронтов, был командиром бригады, первоклассным снайпером. Освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. Победу в 1945 году встретил в Праге. В семье Аюповых гордятся своим смелым и храбрым дедушкой.

Мы очень гордимся своим папой, он очень хороший, воевал за границей, мы очень гордимся им, что он прошел войну и остался жив. У папы хороший характер, он добрый. Люция Кабирова, старшая дочь Ханафия Аюпова