Парады, Бессмертный полк и истории ветеранов: как Башкирия встретила 77-ю годовщину Великой Победы

15 часов в прямом эфире. Включения со всей республики. Все главные события здесь и сейчас. В День Победы следить за парадом, шествием «Бессмертного полка», заложением гильзы в основание памятника генералу Минигали Шаймуратову и посмотреть праздничный концерт можно было в прямом эфире БСТ. Работали три передвижные телевизионные станции. Качественную картинку обеспечивали 40 камер, а взгляд с высоты птичьего полёта – 7 коптеров. И всё это благодаря труду 300 человек, которые работали, чтобы рассказать о людях, героически сражавшихся за Родину.

Об их подвигах сегодня в своём материале расскажет Альбина Хайруллина. В специальном репортаже – рассказы о том, как погибали на фронте и прорывались, о том, как трудились в тылу, и тоже не обошлось без потерь. Трогательные и ужасающие истории конкретных людей, по которым сегодня можно изучать историю не только одной семьи, города или республики, но и всей страны.

Кирзовые сапоги больше на пять размеров, грубая шинель, которую приходилось подрезать, и винтовка в руках, что так и норовила выпасть из дрожащих рук 20-летних недоедающих девчонок. Но их главное оружие не стреляло. В своей фотолаборатории на колёсах девушки, только закончившие школу авиафоторазведчиков в Давлеканово, единственную на весь Советский Союз, спешили передать руководству полученные от летчиков данные. И даже под бомбежками не смели убежать в укрытия.

Я долго сомневалась, но потом решила, что выдержу. Надо. Нам сказали, когда в армию брали: «Девочки, нужно. Родине нужно». Тамара Казакова, ветеран Великой Отечественной войны

Родина ждет, значит, надо идти, сказали и те, кто стал главным зрителем на параде в Уфе. В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знамя Победы ветераны встречают стоя, напрочь позабыв о почтенном возрасте, отдавая воинское приветствие марширующей колонне. Все как один говорят: как тут усидишь.

Это святой праздник. Патриотизм сильный у нас был тогда, дружба, любовь к Родине. Поэтому победили. Кашшаф Самигуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Праздник, спасший цивилизацию. Мы живем в мире, это прекрасная страна. Анвар Талипов, ветеран Великой Отечественной войны

Строевым шагом вдоль трибун прошли более 1500 военнослужащих, сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий и курсантов. В этом году сразу несколько новшеств: нет военной техники, зато в строю конники и сотрудники кинологической службы со своими четвероногими. А небо над проспектом бороздят самолеты малой авиации.

В судьбе нашего народа, будущих поколений эта дата – 9 мая 1945 года – запечатлена на века. Мы будем помнить поимённо всех героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, равняться на их ратные и трудовые подвиги. И сегодня, когда наши воины, как их прадеды, мужественно сражаются на Украине с нацистами, когда против нашей страны ведётся настоящая экономическая и информационная война, мы должны объединиться. Сомкнуть ряды вокруг Президента страны, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Выдержать все испытания и победить нацизм. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Скамейка ветеранов с каждым годом, к сожалению, редеет. Тем, кто здесь, уже почти 100 лет. На трибунах все больше тружеников тыла и детей войны. Когда перед глазами проносятся воспоминания, слезы не сдержать. Александр Грошенко в 43-м стал самым настоящим сыном полка. Его нашли и взяли с собой солдаты одного из подразделений, с которым он дошел до Берлина, помогая добывать сведения о немецких танках и орудиях.

Тем фронтовикам, кто в священный праздник 9 Мая вынужденно остались дома, устроили парады прямо во дворах. В честь героя Победы – с благодарностью от потомков.

Григорий Иванович вспоминает себя в возрасте марширующих кадетов. В армию его призвали за год до войны, служил стрелком-радистом танка. На фронте воевал в составе 93-й стрелковой дивизии. Его боевой путь исчисляется тысячами километров и незабываемой болью от потери сослуживцев. Григорий Соловьев и сам мог дважды погибнуть, получив тяжелые ранения. Но выжил, чтобы пройти битву за Сталинград, Курскую дугу. Командир артиллерийского расчёта освобождал от нацистов Украину, Румынию. За торжеством под мирным небом наблюдал с балкона, где никто не видел его слёзы радости. Выйти на улицу сил уже не осталось, возраст фронтовика перевалил за вековой рубеж.

Уже всё-таки 100 лет, тяжело ходить, поэтому с балкона смотрел. Если бы спустился, то уже не поднялся. Григорий Соловьев, ветеран Великой Отечественной войны

Чем уж точно войдет в историю 9 Мая 2022, так это заложением капсулы под будущий памятник Герою России Минигали Шаймуратову на Советской площади, откуда в феврале 43-го и ушел воевать легендарный комдив. Республиканский марафон «Земля памяти» объединил в майские дни башкирские города и районы. Каждый внес свой заряд – горсть земли, взятой с территорий обелисков и мемориалов участников войны.

В районах и городах в каски собирают землю с мемориалов героям Великой Отечественной. Последней точкой акции «Земля памяти» стала родная деревня генерала Минигали Шаймуратова в Кармаскалинском районе. Ветераны вместе с юнармейцами наполнили гильзу кисетами с землёй, привезённой из семи муниципальных образований. Везти священный заряд в Уфу будет Залил Зиевич – ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

Когда-то ладанку с землёй вешали матери на шеи сыновей, уходящих на фронт. Сейчас наоборот: уже потомки участников войны набирают чернозём с мест, где чтят память героев. Суть акции – набрать в каску горсть земли, а вот забирали гильзу именно конники – это дань памяти Башкавдивизии, которая воевала на лошадях. Колонна тронулась с малой родины комдива.

Каждое мероприятие сопровождается волнением, но одновременно гордостью. Мы очень рады, что проводится мероприятие, большое спасибо организаторам. Рустам Манашев, правнук генерала Минигали Шаймуратова

Осторожно, словно бесценный трофей, кадеты укладывают полную гильзу в оружейный ящик. Этот снаряд никогда не выстрелит, его миссия – отдать дань памяти жителей Башкортостана своим героям. До Уфы внедорожник сопровождает военный кортеж, а на въезде в столицу встречают самолёты. На Советскую площадь конвой въезжает в компании башкирских конников в форме шаймуратовцев.

Последнюю горсть земли, которую ещё только предстояло заложить в гильзу, Глава Башкортостана Радий Хабиров лично привез с места гибели комдива в Луганской Народной Республике.

Мы выполняем очень древний воинский ритуал поминовения воинов, погибших за нашу страну. Я уверен, будущий памятник генералу Шаймуратову будет памятником не только ему, не только воинам 112-й Башкирский кавалерийской дивизии, это будет памятник и дань уважения всем нашим предкам, которые погибли, защищая Родину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Главными гостями праздника, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Почётную миссию попросили выполнить фронтовика Раиса Рахимовича Абдрашитова. Ветеран вложил привезённую горсть земли с места гибели Шаймуратова в гильзу, после чего почти 20-килограммовый снаряд запечатали навечно.

Мы очень довольны тем, что у нас наконец-то будет памятник большому герою. Я поздравляю вас с Днем Победы! Раис Абдрашитов, ветеран Великой Отечественной войны

Снаряд с землей погрузили в основание будущего памятника. Его должны представить публике уже осенью, в День республики. Сама скульптура рождается в мастерской народного художника России Салавата Щербакова в Москве.

Именно этот мерин станет прототипом коня легендарного комдива Минигали Шаймуратова. Мастера будут корректировать первоначальный вариант статуи из глины, оживлять скульптуру, как говорится, с натуры.

Руки не думают, руки – это опыт. Ты работаешь руками, ты не думаешь, руки привыкают и просто делают, что помнят. А тепло должно исходить из души. Я считаю, что это правильно. Азамат Котаев, скульптор

Скульптура впечатляет не только деталями, но и масштабом. Сам постамент будет выше 10 метров. А у подножия памятника создадут композицию, посвящённую героическому прошлому башкирского народа. Там будет история 112-й кавалерийской дивизии, а также участников башкирской конницы, которая входила в Париж во время Отечественной войны 1812 года.

К примеру, есть Урал-батыр на крылатом коне из башкирского эпоса. Это некий рассказ, и там наверху присутствует портрет Салавата Юлаева. И Шаймуратов говорил, что потомки Салавата не сдаются. Эта его фраза проходит единой нитью через всю историю башкир. Салават Щербаков, народный художник России, скульптор

На одной из сторон постамента расположится барельеф, рассказывающий историю национальных башкирских героев. Соединит памятник и площадь традиционная архитектурная колоннада. Снаряд с землей памяти навечно останется в основании памятника Минигали Шаймуратову, а вот гильзы меньшего калибра с чернозёмом из каждого города и района, которые приняли участие в марафоне, могут стать основой для передвижной выставки.

Ящики из-под патронов нам предоставили спецназовцы, в них размещены гильзы от крупнокалиберного пулемета, в которых мы планируем хранить землю, собранную в рамках марафона. Ильшат Утяев, директор Республиканского музея Боевой Славы

Зарядка перед долгой дорогой. Ветерана Великой Отечественной Владимира Егорова вновь зовет железная дорога. С нее начался его фронтовой путь, ей он посвятил всю сознательную жизнь уже после войны. Ему было всего 15. Оставив мать и сестёр в освобождённом советскими солдатами родном Орле, он отправился поездом на фронт. Так ещё вчерашний школьник встал у топки, перебрасывать уголь.

Мы подвозили к фронту технику. Снаряды, живую технику, вплоть до танков. Ну и получилось так, что наш паровоз забрали под бронепоезд. Они же бомбили нас. И очень часто. Владимир Егоров, ветеран Великой Отечественной войны

В Вильнюсе Владимир Иванов встретился с отцом и до победы уже шли вместе. Но впереди еще было сражение за Тильзит и Пиллау, освобождение Кенигсберга, за которое он получил медаль. Там его и настиг вражеский снаряд. Владимир Иванович получил ранение осколком в голову, что давало о себе знать всю жизнь, которую он прожил с одной большой мечтой – увидеть Парад в Москве.

Тем временем бывшие однополчане Владимира Ивановича ровным строем уже шли по проспекту Октября. На мир, стоивший им крови, а то и жизни, они смотрят уже с черно-белых фотографий. Ветераны, которые снова в строю силами детей, внуков и правнуков. Для них это единственная возможность хоть как-то прикоснуться к своим героям. Многие никогда не видели эти лица вживую.

И они словно вновь среди нас. Улыбающиеся, искренние, родные. В «Бессмертном полку» вновь прибыло. На сей раз в его рядах только по уфимским улицам прошли 170 тысяч человек. По всей республике – в три раза больше. Но любую цифру можно умножать как минимум на два. Ведь каждый шел за себя и за своего героя. За отца или маму, за деда или бабушку.

Черно-белые снимки, порой единственно сохранившиеся в альбомах, маршировали плечом к плечу. Кто-то и вовсе нес просто табличку с именем героя, с которым не встретились, а фото не сохранилось. Но это не столь важно. Главное – о них помнят те, в чьих руках они сегодня.

С трибун «Бессмертный полк» встречают ветераны. Не в силах перекричать музыку, ветераны беззвучно говорят спасибо. Спасибо, что помните. Минифарида Муртазина в инвалидной коляске, рядом – сын, позади на фотографии – муж.

На пожелтевших фотографиях – дяди Тамары Карповой, один из которых пропал без вести сразу после призыва. В руках ещё изображение брата – он ушёл служить, когда началось венгерское восстание. Нет с собой только снимка папы. В 41-м мама Тамары Романовны осталась в тылу с тремя детьми.

Минута молчания, в память о тех, кого сегодня несут на руках, поднимая ввысь, ближе к небу, за которое они бились до последнего.

Здесь нет званий и регалий. Рядовые и офицеры, рядом, как и тогда, в окопах. Сегодня в этом строю точно так же забыли о чинах и должностях. Участие в акции принял Радий Хабиров вместе с женой Каринэ Хабировой и сыном Артуром. Супруги несли штандарты с фотографиями своих дедов. Абдульбарый Хабиров закончил войну в Монголии, имел ранение в голову, боевые действия вспоминать не любил. У Каринэ Хабировой дедушка был танкистом, в 44-м получил тяжелое ранение.

Это дань уважения нашим предкам, это благодарность тем, кто эту победу вырвал, обеспечил нам наше будущее. Это первое. И второе: «Бессмертный полк» – это способ всем вместе выйти на улицу и в хорошем едином порыве сказать, что мы вместе, мы одна большая семья, одна большая страна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Груз не только прошлого, но и будущего буквально на своих плечах несёт молодая мама.

Надо прививать детям патриотизм, чтобы помнили, чтобы гордились. Это мой дедушка, я его помню. Как я могла не пойти? Антонина Савельева

Дети идут по стопам предков. Роксана – молодой кадет. Её дедушка служил на Тихоокеанском флоте, папа – тоже морской пехотинец.

Многие из тех, кто бессмертно шёл в полку, погиб на войне. Рашида Гайзиевна помнит, как отец уходил на фронт: 3-летняя девочка обнимала папу на прощание.

Я помню только его руки, он все время носил меня на руках. И помню, что с фронтовым другом они вспоминали про войну, но я была маленькая и не могу ничего рассказать. Рашида Файзуллина

За этими фотографиями скрываются истории, слыша которые, невольно думаешь: вот же он, настоящий сценарий для фильма. Иван Ершов тоже пропал без вести, родные искали несколько лет данные. В этот раз просто выставили фотографию на первом этаже дома – для них как последняя надежда, как свет в окне.

Увидев фамилию отца, высеченную в граните, не может сдержать слез. Слез радости, что ее папу будет помнить следующее поколение. Стела селе Базгиево появилась силами самих местных жителей. На создание этого мемориала ушли не только несколько месяцев кропотливой работы, но и бессонные ночи в поисках архивных данных о воинах из нескольких деревень. Сельчане самостоятельно собрали нужную сумму на возведение стелы. Инициатором идеи выступила журналист Альфина Андреева.

77-ю годовщину Победы отпраздновали все районы и города республики. Так, залпы салюта уже днем украсили небо нефтекамцев, создав цветовую композицию флагов Башкортостана и России. Праздничный концерт днем, а вечером горожане смогли посмотреть кино под открытым небом.

В Баймакском районе, в селе Темясово, накануне Дня Победы открылся новый сквер. Его посвятили памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, в состав которой входили более 500 человек из района, 8 – из Темясово.

В Гафурийском районе провели именной парад военной техники – каждая из 15 машин была посвящена герою или событию. Жители стали зрителями праздничного концерта и представления конников под знаменем 112-й кавалерийской дивизии. На сегодня в районе осталось три ветерана Великой Отечественной войны. К каждому из них приехала мото- и автоколонна. Уже на месте их поздравили персональным концертом.

А вот по улицам Стерлитамака впервые проехал танк Т-34. Главные зрители – ветераны войны, труженики тыла. Они смотрели на парад с теми же эмоциями, как 77 лет назад, когда услышали новость о победе. А ведь долгожданное окончание войны принесло в их семьи и горькие вести. В 44-м отец Александра Семенова, выполняя задание, попал в плен к фашистам вместе с другими солдатами.

Парад военной техники, над головой знамя Победы – в Чекмагушевском районе торжественный марш открыл автопробег ретро-автомобилей. 12 машин – это и ГАЗ-67, «Волга», «Победа» 1947 года выпуска, мотоциклы «Иж». После шествия «Бессмертного полка» возложили цветы к мемориалу памяти.

В Краснокамском районе в честь 77-й годовщины Победы был развернута фотоэкспозиция и воссоздан интерьер госпиталя тех лет с участием актеров. Работала полевая кухня с настоящей солдатской кашей.

9 Мая стал днем исполнения мечты трех фронтовиков из Башкирии. Участников Великой Отечественной войны Владимира Егорова, в 15 лет убежавшего на фронт, Тамары Казаковой, прошедшей до Кенигсберга и помогавшей доставлять данные авиафоторазведчиков, и вместе с ними 100-летнего Абдулы Хамзина. Они пополнили ряды фронтовиков, кто воочию увидел Парад Победы в Москве. Вероятно, каждый при этом вспоминал тот самый победный майский день 45-го.

В эти минуты в Башкирии уже начинался грандиозный концерт в уфимском афмитеатре – «Великий подвиг в памяти народной!», посвященный Дню Победы. Музыкальный коктейль из выступлений артистов башкирской эстрады и звезд российской сцены. 9 мая список народных артистов пополнился еще двумя фамилиями – Льва Лещенко и Николая Баскова.

Для меня большая честь сегодня здесь выступать. Я уверен, что то единение, которое сегодня показала вся страна, парад на Красной площади и речь президента – все это говорит о том, что только единением, общими усилиями, верой в нашу правду и в нашу силу, гордость нашего духа и память наших предков мы можем построить наше будущее, независимое ни от кого. Николай Басков, российский эстрадный и оперный певец, народный артист России

Честно говоря, потрясен сегодняшним приемом. Огромное количество народа, что говорит о том, что многие любят эту песню и поклоняются истории нашего Отечества. Лев Лещенко, народный артист РСФСР

Такого единения голосов уфимский амфитеатр, пожалуй, еще не слышал. Всенародно любимую песню, ставшую гимном Победы 45-го года, исполняли в унисон все 52 с половиной тысячи человек, пришедших на концерт. А им подпевала огромная армия телезрителей канала БСТ, который транслировал все торжества Дня Победы в прямом эфире.