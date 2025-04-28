Ветеран из Башкирии представит республику на Параде Победы в Москве

Великий праздник отметит в столице России. Ветеран Великой Отечественной войны из Чишминского района Риза Валиев представит Башкортостан на Параде Победы в Москве. Риза Нурлыевич — ветеран войны и труда, отличник народного просвещения и жизнерадостный человек, как характеризуют его односельчане. После войны Риза Валиев отслужил пять лет на подводной лодке.