В Башкирии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.

За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 69 пациентов (286 999), выздоровели – 71 (280 521), скончались ещё трое (5628). Напомним, несколько суток подряд от коронавируса в Башкирии никто не умирал. Госпитализация потребовалась 32 пациентам.