В Башкирии за сутки скончались три пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 69 пациентов (286 999), выздоровели – 71 (280 521), скончались ещё трое (5628). Напомним, несколько суток подряд от коронавируса в Башкирии никто не умирал. Госпитализация потребовалась 32 пациентам.
В России коронавирус выявили у 4102 человек (18 241 329), выздоровели – 5043 (17 619 414), скончались – 98 (377 248). Госпитализировали ещё 1132 зараженных.