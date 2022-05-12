В Башкирии примут закон, позволяющий ветеранам боевых действий бесплатно парковаться

В Башкирии планируют принять закон, позволяющий ветеранам боевых действий бесплатно пользоваться платными парковками. Председатель Государственного собрания – Курултай Константин Толкачев уточнил, что к ветеранам теперь относятся военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР.
Законопроект направлен на усиление социальной защиты военных. В настоящее время пользоваться платными парковками могу ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи и люди, передвигающиеся на электромобилях.
Пользоваться парковками также могут водителя скорой помощи, пожарной машины и полиции. Константин Толкачев отметил, что ранее закон о платных парковках был принят, чтобы разгрузить деловой центр башкирской столицы.