В Башкирии примут закон, позволяющий ветеранам боевых действий бесплатно парковаться

В Башкирии планируют принять закон, позволяющий ветеранам боевых действий бесплатно пользоваться платными парковками. Председатель Государственного собрания – Курултай Константин Толкачев уточнил, что к ветеранам теперь относятся военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР.

Законопроект направлен на усиление социальной защиты военных. В настоящее время пользоваться платными парковками могу ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи и люди, передвигающиеся на электромобилях.