В Башкирии в многодетной семье родилась двойня

Впервые в 2022 году в ЗАГСе Абзелиловского района было зарегистрировано рождение двойни. Об этом рассказали в пресс-службе ГК Башкирии по делам юстиции.
В семье Гиляжевых родились мальчики Мират и Марат. Дома их ждали 2-летняя Алиса, ученица второго класса Анжелика и семиклассник Артем.
Глава семейства Азат трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, а его жена Мария работает поваром в школьной столовой. Многодетная семья живёт в большом доме, а также занимается огородом и держит хозяйство.
Фото: Госкомюстиции РБ