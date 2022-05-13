В Башкирии в многодетной семье родилась двойня

Впервые в 2022 году в ЗАГСе Абзелиловского района было зарегистрировано рождение двойни. Об этом рассказали в пресс-службе ГК Башкирии по делам юстиции.

В семье Гиляжевых родились мальчики Мират и Марат. Дома их ждали 2-летняя Алиса, ученица второго класса Анжелика и семиклассник Артем.

Рождение двойни было ожидаемо, так как в обеих семьях есть близнецы. Мама сама одна из двойняшек, у папы есть дяди – близнецы. ГК Башкирии по делам юстиции

Глава семейства Азат трудится на Магнитогорском металлургическом комбинате, а его жена Мария работает поваром в школьной столовой. Многодетная семья живёт в большом доме, а также занимается огородом и держит хозяйство.