В Уфе прошел муниципальный этап конкурса приемных семей

В столице Башкортостана прошел муниципальный этап конкурса приемных семей. Из девяти участвующих две семьи представят себя на республиканском конкурсе опекунов, попечителей, приемных и патронатных семей. В фойе театра «Нур» развернулась выставка поделок участников.

На сцене каждая семья творчески представила свою жизнь. Жюри оценивала не только креативность, но и сплоченность участников конкурса.

Состязание замещающих семей проходит с 2007 года и пользуется популярностью среди тех, кто воспитывает приемных детей. В органах опеки Уфы на учете стоят 1700 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 1,5 тысячи из них воспитываются в замещающих семьях.