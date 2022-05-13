В Башкирии инвалидам будут выдавать жилищные сертификаты

Раньше при получении этой льготы нам поступало много жалоб, что инвалидам предоставляется жилье ненадлежащего качества. Сертификат же это, по сути, живые деньги. Он дает людям выбор и в плане места, и в плане качества жилья.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан