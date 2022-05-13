В Башкирии инвалидам будут выдавать жилищные сертификаты

Инвалиды с тяжелыми заболеваниями получат жилищные сертификаты. Депутаты Госсобрания приняли в первом чтении изменения в закон о социальной поддержке этой категории граждан. Речь идет об инвалидах, которые нуждаются в жилых помещениях и встали на учет после 1 января 2005 года.

Жилищные сертификаты предназначены для людей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Номинал сертификата составляет около 2 млн 400 тысяч рублей. В текущем году получить документы и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи.

Раньше при получении этой льготы нам поступало много жалоб, что инвалидам предоставляется жилье ненадлежащего качества. Сертификат же это, по сути, живые деньги. Он дает людям выбор и в плане места, и в плане качества жилья.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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