В Башкирии инвалидам будут выдавать жилищные сертификаты

Инвалиды с тяжелыми заболеваниями получат жилищные сертификаты. Депутаты Госсобрания приняли в первом чтении изменения в закон о социальной поддержке этой категории граждан. Речь идет об инвалидах, которые нуждаются в жилых помещениях и встали на учет после 1 января 2005 года.
Жилищные сертификаты предназначены для людей, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Номинал сертификата составляет около 2 млн 400 тысяч рублей. В текущем году получить документы и улучшить жилищные условия смогут 74 семьи.