В Башкирии в преддверии Дня семьи 172 пары вступают в брак

В Башкирии в отделах ЗАГС в течение нескольких дней проводится акция «Ура, мы поженились!» в преддверии Международного дня семьи. Отмечаться сам день будет 15 мая, а сама акция проводится 13 и 14 мая.

В пресс-службе Госкомитета Башкирии по делам юстиции сообщили, что за эти дни по всей республики скрепить свой союз законным браком решили 172 пары. В рамках акции всем вступившим в брак 13 и 14 мая будут выданы памятные поздравительные открытки Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Госкомитета по делам юстиции.