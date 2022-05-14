В России за сутки госпитализировали более 2 000 больных коронавирусом

В России было выявлено 18 255 337 фактов заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Согласно официальным данным, из общего числа за сутки зафиксировано 5 047 случаев заражения.

При этом, по данным на 14 мая, за сутки госпитализировали 2 498 пациентов с подтвержденным Covid-19. Выписано по выздоровлению по всей стране 17 640 979 пациентов, из них за последние сутки – 7 378.