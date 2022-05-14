В Башкирии задержали замглавы администрации Мелеузовского района
В Башкирии был задержан заместитель главы администрации Мелеузовского
района. Предварительно сообщается, что он получил взятку в размере около двух
миллионов рублей через посредника.
По информации МВД по Башкирии, сотрудники экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД по Мелеузовскому району установили,
что замглавы администрации, который курировал вопросы строительства и ЖКХ, потребовал
2 миллиона рублей от строительной организации.
По предварительным данным УЭБиПК МВД по РБ и территориального
управления ФСБ, администрацией района проведён аукцион для определения
застройщика по программе выделения жилья для детей-сирот. В результате
конкурсных процедур определено общество с ограниченной ответственностью, с
которым заключен муниципальный контракт на строительство 9 квартир. В
дальнейшем планировалось заключение еще одного контракта на приобретение у ООО
еще одной квартиры для инвалида. Однако за беспрепятственное подписание актов
приемки жилья комиссиями заместитель главы районной администрации потребовал у
стройфирмы 2 миллиона рублей.
Пресс-служба МВД по РБ
Накануне, 13 мая, был задержан предполагаемый посредник
получения взятки. Им оказался 34-летний местный житель. В этот же день
задержали и замглавы администрации Мелеузовского района.
Материалы переданы в территориальное подразделение
Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК
РФ. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД по РБ продолжают оперативное сопровождение расследования
уголовного дела.