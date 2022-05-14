В Башкирии задержали замглавы администрации Мелеузовского района

По предварительным данным УЭБиПК МВД по РБ и территориального управления ФСБ, администрацией района проведён аукцион для определения застройщика по программе выделения жилья для детей-сирот. В результате конкурсных процедур определено общество с ограниченной ответственностью, с которым заключен муниципальный контракт на строительство 9 квартир. В дальнейшем планировалось заключение еще одного контракта на приобретение у ООО еще одной квартиры для инвалида. Однако за беспрепятственное подписание актов приемки жилья комиссиями заместитель главы районной администрации потребовал у стройфирмы 2 миллиона рублей.

Пресс-служба МВД по РБ