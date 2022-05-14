В Башкирии задержали замглавы администрации Мелеузовского района

В Башкирии был задержан заместитель главы администрации Мелеузовского района. Предварительно сообщается, что он получил взятку в размере около двух миллионов рублей через посредника.

Фото №1 - В Башкирии задержали замглавы администрации Мелеузовского района

По информации МВД по Башкирии, сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Мелеузовскому району установили, что замглавы администрации, который курировал вопросы строительства и ЖКХ, потребовал 2 миллиона рублей от строительной организации.

По предварительным данным УЭБиПК МВД по РБ и территориального управления ФСБ, администрацией района проведён аукцион для определения застройщика по программе выделения жилья для детей-сирот. В результате конкурсных процедур определено общество с ограниченной ответственностью, с которым заключен муниципальный контракт на строительство 9 квартир. В дальнейшем планировалось заключение еще одного контракта на приобретение у ООО еще одной квартиры для инвалида. Однако за беспрепятственное подписание актов приемки жилья комиссиями заместитель главы районной администрации потребовал у стройфирмы 2 миллиона рублей.

Пресс-служба МВД по РБ
Фото №2 - В Башкирии задержали замглавы администрации Мелеузовского района

Накануне, 13 мая, был задержан предполагаемый посредник получения взятки. Им оказался 34-летний местный житель. В этот же день задержали и замглавы администрации Мелеузовского района.

Материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России, где возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ продолжают оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

Пресс-служба МВД по РБ

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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