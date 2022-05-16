Ушел из жизни Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов

Ушел из жизни певец, Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом изданию "Интерфакс" рассказала его дочь. Ему было 74 года.
В субботу, 14 мая, артист почувствовал себя плохо и упал. На место прибыла карета скорой помощи, однако спасти певца не удалось.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. После его семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию. Творческий путь Ибрагимов начал на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также артист снимался в кино.
Ренат Ибрагимов был многодетным отцом. Его младший сын родился в 2013 году.
Фото: ТАСС.