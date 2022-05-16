Ушел из жизни Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов

Ушел из жизни певец, Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом изданию "Интерфакс" рассказала его дочь. Ему было 74 года.

Фото №1 - Ушел из жизни Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов

В субботу, 14 мая, артист почувствовал себя плохо и упал. На место прибыла карета скорой помощи, однако спасти певца не удалось.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. После его семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию. Творческий путь Ибрагимов начал на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Также артист снимался в кино.

Ренат Ибрагимов был многодетным отцом. Его младший сын родился в 2013 году.

Фото: ТАСС.

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