В Уфе прошла ярмарка детского отдыха и досуга «Билеты в лето»

В парке Якутова развернулись несколько площадок, где дети могли поучаствовать в викторине и пройти квесты. Родители тем временем выбирали в английский, индейский или финансовый лагерь отправить своих чад.

Вопросы викторины по культуре Англии оказалась для детей и их родителей несложными, а вот знанием языка Туманного Альбиона могут похвастаться не все. Подтянуть свои навыки или сделать первые шаги в изучении английского можно в летние каникулы, ведь в Уфе будет работать лингвистический лагерь

В республике есть и самые настоящие индейцы. Этнографический лагерь такого направления существует в Белорецком районе. Песни у костра, обучение искусству следопытов и сюжетные игры. Окунуться в атмосферу прерий оказывается совсем несложно. Да и не так трудна для детей финансовая грамотность. Главное – подход.

Создание открыток из теста и цветов, рисование, азы лепки. На каждой площадке дети выполняли своеобразные задания. Это не только выбор направления летнего отдыха, но и возможность выиграть призы.

Ярмарка детского летнего отдыха и досуга в Уфе проходит впервые. Ее провели благодаря выигранному гранту Общественного фонда развития города.