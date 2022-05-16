В Уфе прошла ярмарка детского отдыха и досуга «Билеты в лето»

В парке Якутова развернулись несколько площадок, где дети могли поучаствовать в викторине и пройти квесты. Родители тем временем выбирали в английский, индейский или финансовый лагерь отправить своих чад.
Вопросы викторины по культуре Англии оказалась для детей и их родителей несложными, а вот знанием языка Туманного Альбиона могут похвастаться не все. Подтянуть свои навыки или сделать первые шаги в изучении английского можно в летние каникулы, ведь в Уфе будет работать лингвистический лагерь
В республике есть и самые настоящие индейцы. Этнографический лагерь такого направления существует в Белорецком районе. Песни у костра, обучение искусству следопытов и сюжетные игры. Окунуться в атмосферу прерий оказывается совсем несложно. Да и не так трудна для детей финансовая грамотность. Главное – подход.
Создание открыток из теста и цветов, рисование, азы лепки. На каждой площадке дети выполняли своеобразные задания. Это не только выбор направления летнего отдыха, но и возможность выиграть призы.
Ярмарка детского летнего отдыха и досуга в Уфе проходит впервые. Ее провели благодаря выигранному гранту Общественного фонда развития города.
К слову, проходя квесты на площадках, дети получали лотерейные билеты. И после участвовали в розыгрыше. В качестве приза можно было выиграть скидки на путевки в лагеря или турпоходы. Так что любой мог стать обладателем счастливого билета в лето.