В Общественной палате обсудили, как будет выглядеть парк имени Ленина в Уфе

К примеру, в пространстве предлагается разместить детскую и спортивную площадки, а также беседки с подсветками. Кроме того, в парке может появиться небольшой амфитеатр со скамейками. При этом участники круглого стола высказывали разные мнения: одни были за создание детских и спортивных площадок, другие хотят сохранить зеленую и тихую зоны. Заказчиком проекта выступает Управление административными зданиями Республики Башкортостан, исполнитель – компания «Генпроект», которая выиграл торги в 2019 году. В декабре этого года стоимость проекта оценивалась в 600 млн рублей.