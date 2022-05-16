В Башкирию планируют приехать 4 млн туристов

В 2022 году Башкирию планируют посетить 4 миллиона туристов. Большим спросом пользуются туры выходного дня и 2-3 дневные туры по региону.

Больше всего туристы хотят посетить достопримечательности Башкирии, оценить башкирскую кухню и увидеть местный колорит. Больше всего туристов планируется принять из соседних регионов: Челябинской, Свердловской областей. Много туристов приедут из Нижегородской области.