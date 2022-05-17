В Башкирии обсудили защиту прав и интересов предпринимателей

Прием предпринимателей прошел на самом высоком уровне. Понятно, что предприниматели обращаются в правоохранительные инстанции, но порой дело бывает запутанным. Не хватает юридической грамотности предпринимателю. Вот для этого такие приемы и существуют.

Александр Калинин, президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»