В Башкирии обсудили защиту прав и интересов предпринимателей

Бизнесменов, на которых, по их мнению, оказывают давление правоохранители и органы власти, приняли министр внутренних дел республики, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкортостане, главный прокурор региона и президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

В основе обращений были вопросы процессуальных нарушений и волокиты при расследовании уголовных дел, о противоправных действиях правоохранительных и контролирующих органов, некачественного рассмотрения ранее поступивших заявлений.

Прием предпринимателей прошел на самом высоком уровне. Понятно, что предприниматели обращаются в правоохранительные инстанции, но порой дело бывает запутанным. Не хватает юридической грамотности предпринимателю. Вот для этого такие приемы и существуют.

Александр Калинин, президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Живой контакт с предпринимателями настраивает на работу, потому что когда общается вживую, чувствуешь проблему предпринимателя. Хочется оказать ему содействие и быстро отреагировать.   

Игорь Пантюшин, прокурор Республики Башкортостан
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