В Башкирии обсудили защиту прав и интересов предпринимателей

Бизнесменов, на которых, по их мнению, оказывают давление правоохранители и органы власти, приняли министр внутренних дел республики, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкортостане, главный прокурор региона и президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В основе обращений были вопросы процессуальных нарушений и волокиты при расследовании уголовных дел, о противоправных действиях правоохранительных и контролирующих органов, некачественного рассмотрения ранее поступивших заявлений.