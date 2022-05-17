Радик Юльякшин дал концерт в исправительной колонии

Советник Главы Башкирии и популярный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, дал концерт в уфимской ИК №3. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Элвин Грей выступал на улице 2 часа. Его слушали 500 осужденных, среди которых оказались и настоящие поклонники творчества Радика. Один из заключенных рассказал, что он и его жена давно слушают певца, хотя проживают в другом регионе страны.
Элвин Грей в свою очередь отметил, что впервые выступают сугубо перед мужской аудиторией. По его словам, идея провести такой концерт у него возникла уже давно.
Фото: УФСИН по РБ.