Радик Юльякшин дал концерт в исправительной колонии

Советник Главы Башкирии и популярный певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, дал концерт в уфимской ИК №3. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Элвин Грей на сцене представил концертную программу, дополнив её новыми хитами. Артист пообщался с осужденными и исполнил песни на башкирском, татарском и русском языках: «Черноглазая», «Зубаржат», «Уфтанма», «По городам», «Роза моя» и многие другие известные хиты.

Элвин Грей выступал на улице 2 часа. Его слушали 500 осужденных, среди которых оказались и настоящие поклонники творчества Радика. Один из заключенных рассказал, что он и его жена давно слушают певца, хотя проживают в другом регионе страны.