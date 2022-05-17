Ушел из жизни легендарный баянист из Башкирии Ридик Фасхитдинов

Вчера, 16 мая, скончался почетный ветеран Башкирской филармонии, баянист-виртуоз, легендарный музыкант, народный артист Башкирской АССР, заслуженный артист России Ридик Фасхитдинов. Ему было 82 года. Он являлся основателем артистической династии Фасхитдиновых - танцоров и музыкантов.
Ридик Ахметович Фасхитдинов родился 16 марта 1940 года в селе Темясово Баймакского района БАССР. На международной музыкальной сцене он активно пропагандировал национальное искусство Республики Башкортостан, а также выезжал в составе ведущих солистов региона в более 60 стран Южной Америки, Африки, Азии и Европы.
В 1962 году окончил отделение народных инструментов Уфимского училища искусств по специальности «Преподаватель детской музыкальной школы». В том же году начал свою трудовую деятельность в Государственном академическом ансамбле народного танца им. Ф. Гаскарова Башкирской государственной филармонии в качестве концертмейстера. С 1975 по 2004 годы работал баянистом-солистом филармонии. Яркие природные данные музыканта: безупречный вкус, великолепная техника, вдохновенный энтузиазм, творческая инициатива, редкая память и фантазия, позволяющие и аккомпанировать, и импровизировать, стали составляющими в успехе артиста.
С 2004 по 2010 годы стал солистом начинающего коллектива — Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, будучи наставником молодежи и ярким примером профессионального мастерства.
За творческие и профессиональные достижения в области музыкального искусства неоднократно был награжден почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан, а также удостоен высоких почетных званий «Заслуженный артист БАССР» (1974 г.), «Народный артист БАССР» (1982), «Заслуженный артист РСФСР» (1989 г.).
О времени и месте прощания с Ридиком Фасхитдиновым будет объявлено позже.
Редакция bash.news выражает глубокие соболезнования родным и близким Ридика Ахметовича