Ушел из жизни легендарный баянист из Башкирии Ридик Фасхитдинов

В 1962 году окончил отделение народных инструментов Уфимского училища искусств по специальности «Преподаватель детской музыкальной школы». В том же году начал свою трудовую деятельность в Государственном академическом ансамбле народного танца им. Ф. Гаскарова Башкирской государственной филармонии в качестве концертмейстера. С 1975 по 2004 годы работал баянистом-солистом филармонии. Яркие природные данные музыканта: безупречный вкус, великолепная техника, вдохновенный энтузиазм, творческая инициатива, редкая память и фантазия, позволяющие и аккомпанировать, и импровизировать, стали составляющими в успехе артиста.